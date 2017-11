Inter Esbjerg Youth League/ Primavera, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, risultato live

Inter Esbjerg Youth League info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato-live della partita valida per l'andata del secondo turno nella Domestic Champions Cup

01 novembre 2017 Davide Giancristofaro

Inter Esbjerg, Youth League (Foto LaPresse)

Inter Esbjerg si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 1 novembre: sotto la direzione dell'abitro croato Mario Zebec, la Primavera di Stefano Vecchi affronta l'andata del secondo turno della Domestic Champions Cup, nell'ambito della Youth League 2017-2018. Favoriti ovviamente i nerazzurri, che sono reduci dalla doppia bella vittoria contro la Dinamo Kiev e che oggi vorranno senza dubbio fare bella figura di fronte al pubblico di casa, avendo la meglio anche sugli avversari danesi. Andiamo quindi a dare uno sguardo alle probabili formazioni dell’incontro.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida fra l’Inter Primavera e i pari età dell’Esbjerg, valevole per gli ottavi di finale della Domestic Champions Path, non sarà purtroppo visibile in tv: nessuna emittente televisiva ha infatti acquisito i diritti per il match. Di conseguenza non sarà possibile seguire la sfida di Milano neanche in streaming video. Per rimanere aggiornati sul risultato della gara, potrete seguire i profili social ufficiali delle due società, in particolare Facebook e Twitter, nonché quelli dell’Uefa, sito compreso.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ESBJERG

La compagine nerazzurra viene dalla sconfitta in campionato contro il Cagliari, ma sostanzialmente Vecchi dovrebbe rimandare in campo l’undici di sabato scorso. Spazio quindi ad un offensivo 4-3-3 con il numero uno Pissardo a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro formata da Zappa nel ruolo di terzino destro, con Sala sul versante mancino, mentre in mezzo ci sarà la coppia di centrali composta da capitan Lombardoni e Nolan. A centrocampo, in cabina di regia, spazio al numero 5 Danso, con Zaniolo interno di destra ed Emmers a sinistra a completamento del reparto di mezzo. In attacco, invece, il tridente sarà composto dall’esterno di destra Rover, con Odgaard sulla corsia di sinistra (già due gol per lui) e in mezzo l’indiscusso Pinamonti, fino ad oggi autore di tre marcature, e giocatore spesso e volentieri convocato da Spalletti. Non dovrebbero esserci assenze sia per infortunio quanto per squalifiche varie.

Vediamo brevemente anche la disposizione tattica dei giovani danesi dell’Esbjerg, guidati dal tecnico 41enne Lars Vind. Probabile che venga replicato l’undici vittorioso nello scorso turno di Youth League contro il Kapylan. Spazio quindi ad un offensivo 4-2-3-1 con il numero 11 Holm terminale offensivo, spalleggiato dai tre trequartisti in linea che saranno Patrick Egelund a sinistra, Moller in mezzo, e Martin Egelund a destra. A centrocampo, linea mediana composta da Easter e Baekgaard, schierati a schermo difensivo della retroguardia, dove troveremo il capitano, Kristiansen, nel ruolo di centrale, con Lonne al suo fianco, mentre sulle due fasce avremo Ankersen a destra e Olsen a sinistra, con in porta il numero 16 Kikkenborg.

