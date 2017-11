Liverpool Maribor/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Liverpool Maribor: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 4^ giornata di Champions League

01 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Liverpool Maribor, Champions League (Foto LaPresse)

Liverpool Maribor, partita diretta dall’arbitro slovacco Ivan Kruzilak, si giocherà alle ore 20.45 italiane (le 19.45 locali) di stasera allo stadio di Anfield Road a Liverpool per la quarta giornata del girone E di Champions League. La classifica del gruppo è ancora piuttosto equilibrata e il Liverpool deve approfittare dell’impegno casalingo contro la formazione più debole del girone per ottenere una vittoria che a dire il vero non dovrebbe essere troppo complicata, dal momento che i Reds hanno già vinto con un clamoroso 0-7 in Slovenia due settimane fa e che per di più stavolta si gioca a Liverpool, in uno stadio come Anfield che potrebbe anche far tremare le gambe a qualcuno fra gli sloveni.

Per il Maribor l’obiettivo fondamentale sarà quello di fare bella figura, dimostrando che i sette gol di scarto subiti all’andata sono stati esagerati per una squadra che in precedenza era stata capace di pareggiare contro lo Spartak Mosca, squadra con la quale pure il Liverpool non era andato oltre il segno X. Liverpool e Spartak Mosca condividono adesso il primato a quota 5 punti, davanti al Siviglia che ne ha 4: dunque è evidente che il Liverpool deve approfittare dello scontro diretto fra spagnoli e russi per allungare il vantaggio su almeno una delle due (magari su entrambe) e fare un importante passo avanti verso gli ottavi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Liverpool Maribor sarà trasmessa in diretta tv naturalmente da Mediaset Premium, che detiene i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le partite di questa edizione della Champions League: appuntamento per gli abbonati alla pay-tv del digitale terrestre dunque sul canale Mediaset Premium Calcio 2 (anche in alta definizione), oppure anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MARIBOR

Per quanto concerne le probabili formazioni di Liverpool Maribor, considerando che proseguono le assenze di Lallana e Man, Jurgen Klopp dovrebbe adottare una formazione molto simile a quella già vista due settimane fa, modulo 4-3-3, con Karius in porta; linea difensiva a quattro con Alexander-Arnold, Matip, Lovren e A. Moreno; a centrocampo il terzetto formato da Emre Can, Wijnaldum e Milner; infine il tridente d’attacco con Salah, Firmino e Coutinho. Nel Maribor invece è indisponibile Sme, andrà alla ricerca del riscatto chi era già sceso in campo nella batosta casalinga. Modulo 4-2-3-1 per gli sloveni: in porta il cugino d’arte J. Handanovic; in difesa ecco Milec, Rajcevic, Suler e Viler; in mediana la coppia formata da Kabha e Vrhovec; sulla trequarti agiranno da destra a sinistra M. Kramaric, Ahmedi e Bohar, alle spalle della punta centrale Tavares.

PRONOSTICO E QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto concerne le quote relative a Liverpool Maribor, Snai considera praticamente una formalità la vittoria degli inglesi. La quota per il segno 1 è infatti di 1,02, dunque la vittoria dei Reds è data di fatto per scontata, mentre già il pareggio viene dato a una quota molto più alta, pari a 18,00 (segno X). La vittoria del Maribor è invece offerta a 45,00 volte la posta in palio (segno 2), dimostrazione di quanto l’impresa sia per gli sloveni ai9 limiti dell’impossibile.

