Napoli Manchester City/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Napoli Manchester City, partita che sarà diretta dal tedesco Felix Brych, vale per la quarta giornata del girone F di Champions League 2017-2018: si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 1 novembre. Di fatto gli Sky Blues hanno un piede e mezzo negli ottavi di finale, presentandosi a punteggio pieno al San Paolo; difficile pensare a un tracollo tale da giungere al terzo posto del gruppo, ma Pep Guardiola vuole vincere per sbrigare la pratica quanto prima e la partita contro il Napoli va onorata, anche se certamente conta molto più per i partenopei che, una vittoria e due sconfitte fino a qui, rischiano di vedersi superati dallo Shakhtar Donetsk e dunque retrocessi in Europa League. Si prospetta un bello spettacolo al San Paolo, tra due delle squadre che giocano il miglior calcio in Europa.

Le due squadre sono capolista nel rispettivo campionato, e stanno marciando con lo stesso passo: il Manchester City ha giocato una partita in meno, ma il bilancio dice che entrambe hanno vinto tutte le partite tranne una che è stata pareggiata. Napoli e inglesi possono insomma correre innanzitutto per il campionato: l’obiettivo principale per Maurizio Sarri e i suoi, mentre per Pep Guardiola la Champions League - che non vince dal 2011, avendo fallito i tre anni in Baviera - sta diventando un pungolo quasi quanto per la società, che in patria ha ottenuto due Premier League recenti e adesso vuole dimostrare di poter essere competitiva anche in ambito europeo. Napoli e Manchester City hanno vinto, segnando tre gol a testa, le ultime gare di campionato confermandosi le migliori realtà di Italia e Inghilterra rispettivamente; in Champions però gli Sky Blues volano, mentre i partenopei devono fare i conti con una falsa partenza e ora devono sperare di non fare altri errori, pena l’esclusione dagli ottavi di finale che per il City è già vicina (ma Guardiola vuole ovviamente il primo posto nel girone).

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MANCHESTER CITY

Non ci sono sostanziali dubbi nella formazione che Maurizio Sarri manderà in campo: rivedremo Hysaj e Koulibaly nella linea difensiva, con Raul Albiol e Ghoulam che la completano, rispetto alla partita contro il Sassuolo nella quale giustamente il tecnico ha fatto riposare alcuni dei giocatori che sono stati più impiegati. Il botta e risposta sul turnover con Aurelio De Laurentiis rischia di accompagnare tutta la stagione della squadra; Sarri ha comunque i suoi capisaldi, per esempio a centrocampo si dovrebbero rivedere sia Zielinski che Amadou Diawara anche se, come sempre, i due che resteranno fuori (in questo caso sarebbero Allan e Jorginho) sono preallertati fino a un minuto prima della rifinitura, perchè nel reparto di mezzo le gerarchie (capitan Hamsik a parte) sono appianate. Nel tridente offensivo le alternative ci sarebbero (Giaccherini e Ounas, ma anche Rog che ha dimostrato di poter giocare come esterno a destra) ma Sarri sa bene che iniziare con Callejon-Mertens-Lorenzo Insigne è sostanzialmente diverso e dunque spazio ai soliti tre.

Ormai anche Pep Guardiola ha la sua formazione tipo: ogni tanto apre al 4-1-4-1, ma di fatto il Manchester City si dispone oggi con un 4-3-3 nel quale De Bruyne e David Silva sono i due giocatori fondamentali nel dare grande qualità e inserimenti partendo dalla zona nevralgica del campo. Infatti, il belga e lo spagnolo giocano come mezzali tattiche e nel tridente offensivo lasciano gli esterni a Sterling e Leroy Sané, che sono velocissimi e sanno puntare l’uomo cercando il gol. C’è un dubbio sulla prima punta: Sergio Aguero è il titolare del ruolo, ma lasciar fuori uno come Gabriel Jesus è davvero complicato e dunque possibile staffetta, ma bisognerà capire chi sarà a iniziare la partita. In difesa Kyle Walker gioca a destra con la possibile conferma di Delph a sinistra (l’alternativa è Danilo che cambierebbe corsia rispetto al suo ruolo naturale), a protezione del portiere Ederson ci saranno invece Otamendi e Stones che si stanno affiatando sempre più.

QUOTE E PRONOSTICO

Per analizzare i pronostici su Napoli Manchester City abbiamo le quote che ci vengono fornite dall’agenzia di scommesse Snai: ci dicono che a essere favoriti sono gli ospiti, ma l’equilibrio c’è. Segno 1 per la vittoria del Napoli che vale 2,65 contro il 2,40 che accompagna il segno 2 per la vittoria del Manchester City; con il pareggio, identificato dal segno 2, il guadagno sarebbe invece di 3,75 volte la quota che avrete deciso d puntare per la sfida di Champions League.

