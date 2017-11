Napoli Manchester City Youth League/ Primavera streaming video e tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Napoli Manchester City Youth League: Primavera, info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote orario e risultato live della partita valida per il girone F del torneo

01 novembre 2017 Davide Giancristofaro

Napoli Manchester City Youth League (Foto LaPresse)

Napoli Manchester City, quarta giornata del girone F di Youth League 2017-2018, si gioca mercoledì 1 novembre alle ore 14 con il tedesco Christian Dingert come arbitro. Fino ad oggi la Primavera partenopea ha ottenuto quattro punti in tre gare, vincendo la sfida dell’esordio contro lo Shakhtar di Donetsk, pareggiando in casa contro il Feyenoord, e quindi perdendo a Manchester con il City: questo pomeriggio bisognerà quindi fare risultato, approfittando anche dello stadio di casa, per provare a regalarsi la qualificazione almeno allo spareggio, da giocare poi contro una delle squadre arrivate dalla Domestic Champions Cup - spareggio che sarà utile per l'ingresso nel tabellone degli ottavi di finale.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida fra il Napoli e il Manchester City per la Youth League (quarta giornata del girone F) sarà visibile in tv e precisamente su Premium Sport 2, per i soli abbonati alla tv digitale meneghina. Ricordiamo inoltre l’applicazione Premium Play per lo streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MANCHESTER CITY

Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni della partita di oggi, cominciando dai padroni di casa del Napoli, squadra allenata da Loris Beoni. Il tecnico azzurro dovrebbe mandare in campo un 4-2-3-1 con il numero 9 Russo (in gol proprio nella sfida contro i Citizens dell’andata), terminale offensivo, mentre alle sue spalle avremo Mezzoni largo a destra, con Zerbin a sinistra, e in mezzo, nella classica posizione di trequartista, il numero 10 Gaetano. Passiamo quindi alla linea mediana, che sarà presieduta dalla coppia composta da capitan Otranto e da Basit. Infine la difesa, dove Schiavi e Scarf agiranno sulle due corsie, rispettivamente di destra e di sinistra, mentre in mezzo ci saranno Esposito e Senese, schierati davanti al portiere che sarà il numero uno Schaeper. Nessun assente rilevante in casa Napoli.

Vediamo anche come si disporrà in campo il Manchester City Under-19, che come detto sopra, ha battuto il Napoli nell’ultimo turno per tre a uno. Simon Davies sceglie un offensivo 4-3-3 con il numero uno Grimshaw a protezione della propria porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro formata da Smith e Francis coppia di centrali, con Rosler nel ruolo di terzino di destra e capitan Davenport a sinistra. A centrocampo, cabina di regia affidata ai piedi di Pozo, con Dele-Bashiru interno di destra e Diaz (autore di una doppietta contro i partenopei), a completamento del reparto di mezzo. Infine l’attacco, dove il numero 9 Touaizi sarà la punta centrale di riferimento con Garré largo a sinistra (anch’egli in gol), e Matondo a destra. Anche in casa Manchester City non si registrano assenze rilevanti

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo quindi a vedere le quote per le scommesse relative alla sfida fra Napoli Primavera e Manchester City, aiutandoci con i numeri forniti dall’agenzia Betclic. Grandi favoriti gli inglesi, visto che la quota per il 2 è la più bassa, ed è pari a 1.32. Di contro, il successo del Napoli sembra poco probabile, nonostante giochi in casa, con l’1 dato a 6.50. Infine il pareggio, il segno X, che paga 4.90 volte la nostra puntata.

