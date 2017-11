Novara Conegliano/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (Supercoppa Italiana volley)

Diretta Novara Conegliano: streaming video e diretta tv, orario e risultato live della partita di volley femminile, finale della Supercoppa Italiana 2017.

01 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Novara Conegliano (LaPresse)

Novara-Conegliano, diretta dagli arbitri Armando Simbari e Omero Satanassi, è la partita di volley femminile in programma oggi mercoledi 1 novembre 2017 alle ore 17.00 presso il Pala Igor Gorgonzola di Novara e valida quale finale della Supercoppa Italiana 2017. Si chiude oggi in maniera definita la stagione 2017 della massima serie della pallavolo femminile italiana, con l’attribuzione dell’ultimo titolo relativo alla passata annata ovvero la prestigiosissima Supercoppa: a sfidarsi in terra piemontese, le azzurre vincitrici dello Scudetto A1 e la pantere venete, che invece hanno vinto la Coppa Italia 2016-2017. Un duello epico quindi, ma che non risulta inedito per entrambe le squadre: non va dimenticato infatti che Conegliano è la detentrice del trofeo, avevo vinto lo scudetto nel 2016 e avendo battuto Bergamo in una bellissima finale chiusasi per 3-1 a favore delle pantere. Non risulta un banco di prova nuovo neanche per Novara, che pure registra uno storico più ampio nella competizione: 5 presenze e due titoli, questi vinti nel 2003 (contro Perugia) e nel 2005 (contro Bergamo).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA SUPERCOPPA ITALIANA 2017

La finale di Supercoppa di volley femminile tra Novara e Conegliano sarà visibile in diretta tv, sulla tv di stato: appuntamento quindi alle ore 17.0 su Raisport+ al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Confermata la possibilità di assistere al match al Pala Igor anche in diretta streaming video tramite il servizio gratuito Raiplay.it.

QUI NOVARA

Di fronte al pubblico di casa, Novara ha l’obbligo di non deludere e di difendere il tanto sudato scudetto, primo gagliardetto vinto dopo anni di presenza del club nel massimo campionato italiano: l’impresa non si annuncia comunque semplice per le ragazze di Barbolini che pure hanno iniziato questa stagione con ottime prospettive e soprattutto tanto buon gioco. I primi tre turni di campionato A1 disputati finora infatti si sono rivelati ben convincenti: tre successi di cui uno solo al tie break contro una buona Busto Arsizio nella prima giornata e la terza piazza nella classifica a quota 8 punti. Da ricordare poi le individualità al servizio di Barbolini, da Letizia Camera e alla sempiterna Francesca Piccinini fino alla giovanissima Paola Enogu, miglior realizzatrice in questa prima parte della stagione regolare con già ben 77 punti messi a bilancio e 34 break point su 11 set disputati finora.

QUI CONEGLIANO

Se i numeri di Novara paiono impressionati, non sono da meno quelli delle pantere di Daniele Santarelli, ormai diventate delle habituè delle finalissime nel campionato italiano: vincitrici dello scudetto nella stagione 2016 e della Supercoppa Italiana nello stesso anno, la squadra gialloblu si è di nuovo confermata ai vertici vincendo la Coppa Italia 2017 (che ha valso la presenza in campo stasera), a cui fa aggiunto anche la finale della Champions League della passata stagione. Inizio dell’annata 2017-2018 per Conegliano poi è stata fantastica: tre vittorie su tre incontri della Regular Saeson e la prima piazza nella classifica della Serie A1 a pieni punti e con un solo set concesso alle avversarie (nello specifico a Firenze nel secondo turno): non va dimenticato anche l'ottimo primo turno preliminare superato nella Champions League. A questo palmares e storico di grandissimo livello fa il paio una rosa eccezionale, dove ricordiamo nomi come Folie e De Gennaro oltre all’olandese Robin De Kruijf. Insomma ci sono tutti gli ingredienti perché le pantere possano confermarsi per il secondo anno di fila anche se la battaglia in campo sarà durissima.

