Pagelle/ Napoli Manchester City: i voti della partita (Champions League - primo tempo)

Pagelle Napoli Manchester City: i voti della partita di Champions League, i giudizi su migliori e peggiori al San Paolo (oggi 1 novembre) per il girone F

01 novembre 2017 Umberto Tessier

Pagelle Napoli Manchester City - LaPresse

Napoli e Manchester City vanno al riposo sul risultato di parità, al vantaggio di Lorenzo Insigne ha risposto Otamendi di testa. Ottimo inizio del Napoli che è calato nel finale di frazione. Andiamo ora a vedere i voti dei protagonisti in campo dopo la prima frazione. Reina (6) incolpevole sulla rete subita trema sulla traversa di Stones. Hysaj (5) dopo un ottimo inizio si perde Otamendi sul gol e su un successivo angolo che poteva costare caro. Albiol (6) sta tenendo bene la difesa anche se nel finale soffre anche lui. Koulibaly (6,5) sempre puntuale nelle chiusure, spazza qualunque cosa arrivi nella sua area. Ghoulam (6,5) ottima prestazione prima di lasciare il campo per infortunio, un vero peccato. Maggio (6) entra a freddo per Ghoulam, deve ancora entrare nel match. Allan (6,5) lo vedi ovunque e sembra che abbia sette polmoni. Jorginho (6) regia scolastica ma efficace. Hamsik (5,5) inizio positivo, sbaglia però troppe volte la misura dei passaggi. Callejon (6) solita partita di sacrificio tra fase offensiva e difensiva. Mertens (6,5) splendido il triangolo con Insigne che porta al vantaggio. Insigne (7) oltre la rete giocate di grande finezza. Passiamo ora al Manchester City. Ederson (6) sulla rete di Insigne può farci poco, per il resto ordinaria amministrazione. Danilo (5,5) rappresenta l'anello debole del Manchester City fino ad ora. Stones (6) sfiora la rete con un colpo di testa che si spegne sulla traversa, prestazione di sostanza. Otamendi (7) per ora è il più pericoloso in attacco nonostante giochi in difesa, crea il panico nella retroguardia azzurra. Delph (6) prestazione ordinata fino ad ora. De Bruyne (5,5) cresce nel finale di tempo, ci aspettiamo di più. Fernandinho (6) solita prestazione di qualità e sostanza. Gundogan (6,5) suo l'assist per il pari, il migliore dei suoi a centrocampo. Sterling (6) corre come il vento, però poco incisivo. Aguero (5,5) il Kun si accende nel finale, ben controllato dalla difesa del Napoli. Sanè (6,5) cambio di passo micidiale insieme ad una facilità di corsa impressionante.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO NAPOLI 7 - Domina nella prima mezz'ora per poi calare nel finale, sta tenendo testa ad una grande squadra. MIGLIORE NAPOLI: INSIGNE 7 - Al di là della rete una prestazione di grandissima qualità. PEGGIORE NAPOLI: HYSAJ 5 - Si perde Otamendi sul gol rischiando anche su un altro angolo, distratto. MIGLIORE MANCHESTER CITY: OTAMENDI 7 - Ha il merito di trovare la rete del apri sfiorando anche il raddoppio. PEGGIORE MANCHESTER CITY: DANILO 5,5 - Rappresenta per ora l'anello debole della squadra

