Porto Lipsia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Porto Lipsia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la quarta giornata della Champions League, girone G

01 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Porto Lipsia, Champions League (Foto LaPresse)

Porto Lipsia è diretta dall'arbitro rumeno Ovidiu Hategan: alle ore 20:45 di mercoledì 1 novembre le due squadre si affrontano al Do Dragao nella quarta giornata dei gironi di Champions League 2017-2018. Siamo nel gruppo G, che comprende anche Besiktas e Monaco: al momento i portoghesi sono in difficoltà e, terzi con 3 punti, hanno bisogno di una vittoria per scavalcare i tedeschi del Leipzig che a oggi sarebbero qualificati. Non va infatti sottovalutato il possibile rientro del Monaco - un punto - mentre il Besitkas che ha vinto tutte le sue partite ha già più di un piede negli ottavi. Una gara che perciò permetterà di capire molto sul futuro di ambo le formazioni che non vogliono commettere errori. Sarà una gara dove si vedranno tanti talenti interessanti che vogliono dire la loro in campo internazionale: chi perde rischia di vedere decisamente complicarsi il suo cammino verso una qualificazione che al momento non è affatto certa. Serve la gara perfetta per riaprire il discorso e magari provare ad assaltare quel primo posto ora occupato da un super Besiktas.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO LIPSIA

Il Porto opterà per un modulo spregiudicato con cui vuole far male fin dalle battute iniziali ad un Lipsia che appare certo alla portata. Il tecnico dei lusitani, Sergio Conceicao, opterà per un 4-4-2 con José Sa in porta mentre in difesa i titolari saranno Layun, Marcano, Felipe e Telles. In mezzo al campo spazio per Marega, Herrera, Pereira e Sergio Oliveira. Mentre in avanti non mancherà il tandem con Aboubakar e Brahimi che avranno il compito di mettere in difficoltà la retroguardia tedesca. Chi non può sbagliare questo incontro è il Lipsia di Hasenhuttl con il suo 4-3-3. In porta Gulacsi mentre in difesa spazio sicuro per Klostermann, Orban, Upomecano e Halstenberg. Centrocampo che vedrà come suoi protagonisti dall'inizio Kampl, Sabitzer e Keita. Il tridente d'attacco vedrà come suoi punti di riferimento Bruma e Forsberg sugli esterni con Augustin a fare da punta centrale. Dalla panchina invece Poulsen e soprattutto Werner per via dei suoi problemi di udito che lo stanno limitando molto.

LA CHIAVE TATTICA

Per quanto concerne il modo di giocare, molto bene i portoghesi che sulla carta hanno tanta qualità che dovrà essere però messa in pratica sul campo. Sugli esterni gente come Telles e Layun garantisce tanta corsa e palloni in mezzo a non finire. Sarà la giusta occasione per capire il reale valore di questa rosa che di certo non vuole commettere errori. Mentre per quanto concerne l'attacco, tutto è nei piedi di Brahimi ovvero colui che con le sue progressioni porta numerosi pericoli alla formazione ospite. In casa tedesca c'è voglia di rilanciare Werner, il vero e proprio elemento fondamentale per l'attacco. I suoi problemi di udito lo stanno limitando anche in termini di utilizzo in determinati impianti. Situazione non semplice per il bomber che ha voglia di dimostrare di poter ambire a certi palcoscenici. Serve una grande gara in casa della formazione portoghese soprattutto in difesa dove non si possono commettere errori. Bene proprio la retroguardia che resiste bene nelle ultime settimane e può diventare anche un elemento di forza.

PARLANO GLI ALLENATORI

Occasione da non perdere per Sergio Conceiçao, che ha voluto spronare i suoi ragazzi ad una grande prova. Non basta il terzo posto dopo le ultime stagioni molto positive: i tifosi vogliono di più e perciò bisogna battere il Lipsia. Invece in casa dei tedeschi il tecnico austriaco Hasenhuttl ha ammesso che si tratta della trasferta più importante di tutte, consapevole che una vittoria potrebbe voler dire qualificazione quasi certa per il Lipsia. Passi falsi non sono ammissibili, ecco perché bisogna attendersi una grande gara.

QUOTE E PRONOSTICO

Dando un'occhiata alle quote, si nota come esse siano molto alte. Infatti Bwin quota la vittoria dei padroni di casa del Porto a 2.20, per cui non certo semplice da pronosticare. Invece guardando alla formazione tedesca, il 2 viene dato a 4.50 mentre il pareggio a 3.80. Gara molto interessante quindi in base alle quote.

