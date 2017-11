Probabili formazioni/ Apollon Atalanta: diretta tv, orario, le notizie live (Europa League)

Apollon Atalanta si gioca per la quarta giornata di Europa League 2017-2018: alle ore 19 di giovedì 2 novembre la Dea va a caccia della vittoria che significherebbe di fatto qualificazione ai sedicesimi, perchè la situazione di classifica nel girone E vede la squadra di Gian Piero Gasperini in testa con 7 punti, ancora imbattuta. Servono tre punti per rendere meno importanti e decisive le sfide contro Everton (a Goodison Park) e Lione, che al netto di come sono andate le cose il mese scorso possono sempre riservare sorprese. Andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, analizzando in maniera dettagliata le probabili formazioni di Apollon Atalanta.

APOLLON ATALANTA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Apollon Atalanta verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare a pagamento, e dunque sarà un appuntamento esclusivamente riservato agli abbonati: nello specifico dovete andare su Sky Sport 3 oppure su Sky Calcio 3.

LE SCELTE DI AVGOUSTI

Sofronis Avgousti dovrebbe mandare in campo la stessa formazione vista due settimane fa a Reggio Emilia: unico dubbio lecito, quello tra Maglica e Sardinero per il ruolo di prima punta. Per il resto, il tridente offensivo sarà completato da Jakolis e Schembri come esterni (il nazionale maltese ha segnato il gol del momentaneo pareggio all’andata), a centrocampo invece Schetti si posiziona come schermo davanti alla difesa con Allan che agirà sul centrodestra e Alef che invece si muoverà sul centrosinistra (i primi due sono ammoniti e dunque in diffida, rischiando di saltare la partita del Parc Olympique Lyonnais che sarà la prossima per la squadra cipriota). Per quanto riguarda la difesa a protezione del portiere Vale, sugli esterni agiranno Joao Pedro e Jander mentre la coppia centrale, senza dubbi ulteriori, dovrebe essere formata da Pitian e Yuste. Possibile innesto dalla panchina il trequartista Alex da Silva, con cui l’Apollon potrebbe cambiare leggermente modulo aprendo al 4-2-3-1 lasciando la prima punta a fare reparto da sola (almeno nelle intenzioni e nello schieramento iniziale).

I DUBBI DI GASPERINI

Un po’ di turnover per Gian Piero Gasperini, che deve ancora valutare se rischiare Alejandro Gomez (out contro l’Udinese) e potrebbe non ritrovare Cornelius che ha problemi alla schiena. Con il Papu fuori dai giochi sarebbe Ilicic a fare coppia davanti con Petagna; questo lascerebbe scoperto il ruolo di trequartista, che al momento sembra essere un ballottaggio tra Kurtic, che resta favorito per caratteristiche, e Cristante che può avanzare la sua posizione e avrebbe così modo di riscattare il rigore sbagliato domenica. A centrocampo lo stesso ex Milan si gioca una maglia con De Roon; verso la conferma Freuler che è uno dei giocatori più in forma dell’Atalanta, come lui Spinazzola che è praticamente certo del posto sulla corsia sinistra. Dall’altra parte Hateboer potrebbe recuperare ma sembra in ogni caso destinato alla panchina: dentro Castagne, in difesa invece possibile riposo per uno tra Rafa Toloi e Andrea Masiello e dunque Palomino si prepara a giocare nel reparto che sarà completato da Caldara, con Etrit Berisha regolarmente tra i pali.

PROBABILI FORMAZIONI APOLLON ATALANTA: IL TABELLINO

APOLLON (4-3-3): 83 Vale; 17 Joao Pedro, 68 Pitian, 44 Yuste, 21 Jander; 14 Allan, 5 Sachetti, 95 Alef; 92 Jakolis, 99 Maglica, 30 Schembri

A disposizione: 46 Kissas, 88 Vasiliou, 10 Alex da Silva, 9 N. Martinez, 26 Papoulis, 77 Sardinero, 11 Zelaya

Allenatore: Sofronis Avgousti

Squalificati: -

Indisponibili: -

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 6 Palomino, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 21 Castagne, 15 De Roon, 11 Freuler, 37 Spinazzola; 27 Kurtic; 72 Ilicic, 29 Petagna

A disposizione: 91 Gollini, 3 Toloi, 28 G. Mancini, 33 Hateboer, 4 Cristante, 8 Gosens, 7 Orsolini

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: A. Gomez, Cornelius

