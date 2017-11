Probabili formazioni/ Lazio Nizza: diretta tv, orario, le notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Lazio Nizza: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella quarta giornata del girone K di Europa League

01 novembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Lazio Nizza, Europa League (Foto LaPresse)

Lazio Nizza va in scena alle ore 21:05 di giovedì 2 novembre: siamo nella quarta giornata del girone K di Europa League 2017-2018 e per i biancocelesti questa partita potrebbe significare la qualificazione ai sedicesimi con due turni di anticipo; punteggio pieno per la squadra allenata da Simone Inzaghi, che ritrova il Nizza due settimane dopo la vittoria all’Allianz Riviera. Due formazioni che senza troppi problemi dovrebbero archiviare il passaggio del turno; andiamo intanto a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare i loro giocatori in campo, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Lazio Nizza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Lazio Nizza verrà trasmessa in diretta tv in chiaro: è infatti la partita scelta da Tv8 fra la tre che coinvolgono le squadre italiane. L’appuntamento sarà anche, come sempre, sulla televisione satellitare a pagamento: nello specifico i canali sono Sky Sport 1 e Sky Calcio 1.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NIZZA

LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi ci ha ormai abituati ad un ampio turnover in Europa League, a maggior ragione adesso che la qualificazione ai sedicesimi è praticamente cosa fatta: sarà quindi una versione-bis della Lazio quella in campo giovedì sera, naturalmente con dei punti fermi. In porta per esempio gioca Strakosha; in difesa potrebbe esserci comunque spazio per Bastos che da poco ha recuperato dall’infortunio, con Radu dall’altra parte anche per assenza di alternative e per la necessità di far riposare De Vrij. A centrocampo Patric si riprende la maglia da esterno destro, dall’altra parte agirà invece Jordan Lukaku; in mezzo al campo una mezza idea di far giocare Lucas Leiva, ma il regista davanti alla difesa dovrebbe essere Davide Di Gennaro come già visto nelle ultime uscite di Europa League. Ai lati dell’ex Cagliari ci sarà sicuramente Murgia, mentre l’altro interno uscirà dal ballottaggio tra Milinkovic-Savic, che rimane favorito, e Crecco. In avanti la coppia formata da Nani, che ha trovato domenica il primo gol con la Lazio, e Felipe Caicedo che daranno respiro a Immobile e Luis Alberto.

I DUBBI DI FAVRE

Lucien Favre si dovrebbe tornare alla difesa a quattro, abbandonando il progetto 3-5-2 che si era visto all’andata: Nizza dunque in campo con una difesa nella quale Dante e Le Marchand subiscono la pressione interna di Marlon, che potrebbe rubare il posto a uno dei due al centro dello schieramento che protegge il portiere Cardinale. Sugli esterni Souquet, che gioca a destra, e l’ex Psg e Lione Jallet che invece sarà utilizzato a sinistra, corsia sulla quale si è abituato a giocare negli ultimi tempi. In mezzo al campo è ancora indisponibile Séri, dunque spazio a una cerniera composta da Rémy Walter e Koziello; rispetto all’andata torna titolare Saint-Maximin, che occuperà la corsia destra nella linea di trequartisti con la conferma di Lees Melou dall’altra parte. Due vecchie conoscenze completano l’attacco: Sneijder gioca alle spalle di Mario Balotelli, che ha questa partita e quella di campionato per provare a convincere Giampiero Ventura a dargli una maglia azzurra per il playoff delle qualificazioni al Mondiale.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NIZZA: IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 15 Bastos, 27 Luiz Felipe, 26 Radu; 4 Patric, 96 Murgia, 88 D. Di Gennaro, 21 S. Milinkovic-Savic, 5 J. Lukaku; 7 Nani, 20 Caicedo

A disposizione: 55 Vargic, 3 De Vrij, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 19 Lulic, 18 Luis Alberto, 17 Immobile

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Wallace, Basta, Felipe Anderson

NIZZA (4-2-3-1): 30 Cardinale; 2 Souquet, 31 Dante, 20 Le Marchand, 24 Jallet; 26 Koziello, 18 Walter; 7 Saint-Maximin, 10 Sneijder, 8 Lees Melou; 9 Balotelli

A disposizione: 40 W. Benitez, 15 Burner, 4 Marlon, 23 M. Sarr, 21 N. Mendy, 14 Pléa, 11 Srarfi

Allenatore: Lucien Favre

Squalificati: -

Indisponibili: -

© Riproduzione Riservata.