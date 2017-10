Pronostici Champions League/ Scommesse e quote delle partite (4^ giornata)

Pronostici Champions League: le quote e le scommesse relative alle partite in programma oggi 1 novembre 2017 per la 4^ giornata del massimo torneo per club in Europa.

01 novembre 2017 Michela Colombo

Si accenderà questa sera la 4^ giornata della Champions League: si disputeranno infatti oggi gli altri 8 match che completeranno il programma di questo turno della fase a gironi del massimo torneo sul continente per i club. Prima però di vedere nel dettaglio le quote e le scommesse per le partite previste oggi, andiamo a vedere che cosa ci offre il calendario, facendo conto che i gironi impegnati saranno il G, H, F e E. Ad aprire le danze questa sera sarà la sfida tra Besiktas e Monaco in programma per le ore 18.00, mentre alle ore 20.45 avranno inizio Dortmund-Apoel, Porto-Lipsia, Liverpool-Maribor, Napoli-Manchester City, Shakhtar-Feyenoord Siviglia-Spartak Mosca e Tottenham-Real Madrid. Andiamo ora a vedere nel dettaglio i pronostici stilati dalla nostra redazione per le partite in programma in questa 4^ giornata della Champions League 2017-2018.

PRONOSTICO BESIKTAS-MONACO

Fattore campo, storico e classifica potrebbero risultare determinati nello stilare il pronostico della sfida in terra turca: non va infatti dimenticato che il Besiktas ha vinto per 2-1 nella partita di andata contro i monegaschi e ora è in testa alla graduatoria del girone G a pieni punti mentre la squadra biancorossa è ultima a un punto.

PRONOSTICO DORTMUND APOEL

Nonostante le assenze registrate alla vigilia del match, va detto che il pronostico vede la compagine giallonera ben indirizzata alla vittoria, benché la sfida possa poi rivelarsi meno scontata del previsto. Non dobbiamo infatti dimenticare che se il Dortmund vanta una rosa di livello tecnico superiore alla formazione cipriota, entrambe le squadre sono in fondo alla graduatoria del girone H, appaiati a un solo punto a bilancio.

PRONOSTICO PORTO LIPSIA

Sfida aperta in terra lusitana tra Porto e Lipsia: se il fattore campo potrebbe favorire sulla carta i portoghesi va anche detto che la squadra di Conceicao è terza in classifica a un solo punto da recuperare sulla squadra austriaca, grande sorpresa di questa fase della Champion League.

PRONOSTICO LIVERPOOL MARIBOR

Per la partita attesa a Anfield non è vi è nessun dubbio nel concedere la palma di favorita alla squadra dei Reds, che nel match di andata si si erano affermati in terra straniera per 7-0 Nello spogliatoio di Klopp però le assenze rimangono tante e importanti, e il Maribor potrebbe quindi regalare qualche sorpresa.

PRONOSTICO NAPOLI MANCHESTER CITY

Difficile stilare un pronostico per il big match atteso al San Paolo: entrambe le squadre infatti presentano uno stato di forma invidiabile ed è ben noto che gli azzurri si accendono di fronte al publico di casa. Non ci aiuta il risultato del match di andata che vide il City alla vittoria, ma in casa e con un riscatto 2-1.

PRONOSTICO SHAKHTAR FEYENOORD

Fattore campo e classifica sono gli elementi che fanno pendere il favore del prinsitico verso la compagine ucraina oggi padrona di casa: lo Shakhtar dopo tutto è riuscito a vincere anche in terra olandese per 2-1 nel match di andata e inoltre registra anche la 2^ piazza a 6 punti mentre il Feyenoord rimane fanalino di coda.

PRONOSTICO SIVIGLIA SPARTAK MOSCA

Pronostico aperto per la partita attesa questa sera alle ore 21.45 in Spagna: se il Siviglia registra a favore il campo e una rosa importante, oltre che un palmares di tutto rispetto, non dobbiamo dimenticare che i moscoviti sono in testa al girone E con 5 punti, grazie anche alla vittoria ottenuta nel match di andata contro i biancorossi pochi giorni fa.

PRONOSTICO TOTTENHAM REAL MADRID

Sfida al vertice per il match atteso a Wembley: Tottenham e Real Madrd si contendono la prima posizione a pari punti e appare davvero difficile capire a chi consegnare la palma di favorito. Entrambe le formazioni presentano giocatori di indiscutibile valore, ma anche pesanti assenze e numeri relativi allo stato di forma non risultano impeccabili: non ci aiuta neanche il risultato della partita di andata visto che in casa dei blancos il tabellone venne fissato sull'1-1.

