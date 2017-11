Risultati Champions League/ Classifica aggiornata, diretta gol live score gironi E, F, G, H (4^ giornata)

Risultati Champions League: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che valgono per la quarta giornata dei gironi E, F, G, H. Squadre in campo mercoledì 1 novembre

01 novembre 2017 Claudio Franceschini

Risultati Champions League, 4^ giornata (Foto LaPresse)

Eccoci arrivati ad un’altra giornata di Champions League 2017-2018: si gioca il quarto turno, che si completa mercoledì 1 novembre dopo aver assistito alla prima parte ieri. Le partite di oggi si aprono alle ore 18 con Besiktas-Monaco (girone G); alle ore 20:45 il resto del programma con Liverpool-Maribor e Siviglia-Spartak Mosca (girone E), Napoli-Manchester City e Shakhtar Donetsk-Feyenoord (girone F), Porto-Lipsia (girone G), Borussia Dortmund-Apoel e Tottenham-Real Madrid (girone H).

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, LE SPERANZE PARTENOPEE

Fino a questo momento il Napoli non ha particolarmente brillato in Champions League: ha vinto solo contro il Feyenoord, cadendo invece sul campo dello Shakhtar Donetsk e a Manchester. La scelta dei partenopei sembra chiara, anche se magari non esplicita: il campionato sembra più importante perchè si ha la grande occasione di vincerlo, le decisioni di Maurizio Sarri in tema di formazione rispecchiano questo e, pur se la vetrina europea rimane importante, anche inconsciamente il fatto di essere in piena corsa per il tricolore, con primo posto in classifica e una superiorità in patria finora netta, le partite di campionato hanno un altro peso. Questo non significa che il Napoli non proverà a prendersi gli ottavi di finale: anzi, rappresentano un obiettivo primario e sono ampiamente alla portata, a patto ovviamente di battere il Manchester City questa sera.

IL BIG MATCH

La grande sfida del mercoledì si gioca senza ombra di dubbio a Wembley: Tottenham e Real Madrid sono in campo in una cornice splendida per una partita potenzialmente bellissima, che vale il primo posto nel girone H. Sarebbe dovuto essere un girone di ferro, invece il flop del Borussia Dortmund (un punto dopo tre partite) ha lasciato Spurs e blancos in competizione per vincere il gruppo. L’andata è finita pari: segno di quanto il Tottenham sia cresciuto in questo ultimo periodo e sia consapevole dei propri mezzi, ma anche di un Real Madrid in chiara difficoltà come dimostrato ampiamente nella partita di Girona in cui, avanti nel primo tempo, i campioni d’Europa si sono fatti clamorosamente rimontare e sorpassare e sono crollati a 8 punti dal Barcellona capolista, dando quasi l’addio - a fine ottobre - alla seconda vittoria consecutiva nella Liga. Sulla carta come detto una partita davvero entusiasmante, e anche una sfida diretta tra Harry Kane e Cristiano Ronaldo.

A PUNTEGGIO PIENO

Manchester City e Besiktas sono le due squadre che in questa “porzione” di gironi viaggiano a punteggio pieno. La squadra di Pep Guardiola fino a questo momento è stata forse la migliore in Europa: lo dimostra un ruolino di marcia spaventoso, con il primo posto in Premier League grazie a 9 vittorie e un pareggio e tre affermazioni su tre in Champions League. Attenzione al secondo anno del tecnico spagnolo, che sembra aver trovato la quadratura del cerchio e minaccia tutti: il City è cliente scomodissimo e, questa sera al San Paolo di Napoli, potrebbe blindare già la qualificazione agli ottavi. Il Besiktas invece sta riuscendo dove aveva fallito lo scorso anno, quando era arrivato terzo: splendido rendimento dei turchi, che sono già andati a vincere in casa del Porto e hanno 5 punti di vantaggio sul Lipsia, a sorpresa secondo nel girone G. Agli ottavi manca ormai un passettino piccolo: vincendo oggi contro il Monaco (un pareggio) potrebbe addirittura arrivare il primo posto blindato con due giornate di anticipo, in caso di pareggio tra i tedeschi e i lusitani. Girone certamente abbordabile, ma il Besiktas sta comunque stupendo.

RISULTATI CAMPIONS LEAGUE E CLASSIFICA GIRONI

GIRONE E

ore 20:45 Liverpool-Maribor

ore 20:45 Siviglia-Spartak Mosca

CLASSIFICA: Spartak Mosca 5, Liverpool 5, Siviglia 4, Maribor 1

GIRONE F

ore 20:45 Napoli-Manchester City

ore 20:45 Shakhtar Donetsk-Feyenoord

CLASSIFICA: Manchester City 9, Shakhtar Donetsk 6, Napoli 3, Feyenoord 0

GIRONE G

ore 18:00 Besiktas-Monaco

ore 20:45 Porto-Lipsia

CLASSIFICA: Besiktas 9, Lipsia 4, Porto 3, Monaco 1

GIRONE H

ore 20:45 Borussia Dortmund-Apoel

ore 20:45 Tottenham-Real Madrid

CLASSIFICA: Real Madrid 7, Tottenham 7, Borussia Dortmund 1, Apoel 1

