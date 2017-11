Risultati volley maschile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (6^ giornata Serie A1)

Risultati volley maschile: classifica aggiornata e diretta live score delle partite in programma oggi 1 novembre 2017 valide per la 6^ giornata del campionato di Serie A1 Superlega.

01 novembre 2017 Michela Colombo

Risultati Volley maschile (LaPresse)

Il Campionato di volley maschile della Serie A1 torna di nuovo in campo con la 6^ giornata e il secondo turno infrasettimanale previsto finora in calendario per il massimo torneo per club del paese. Nuovi straordinari quindi per le squadre iscritte alla stagione 2017-2018 della Superlega, che dopo essere scese in campo domenica scorsa, saranno di nuovo protagoniste, con l'obbiettivo di dare una nuova immagine alla classifica. Ricordiamo innanzitutto che per oggi mercoledì 1 novembre 2017, saranno solo 6 i match previsti: l calendario infatti, per esigenze televisive ha previsto un posticipo atteso per le ore 20.30 del 2 novembre 2017 tra Taiwan Excellence Latina e Wixo Lpr Piacenza. Andiamo quindi ora a vedere quali saranno gli incontri previsti per questo 6^ turno, segnalando che per tutti i campi il fischio d’inizio è stato programmato per le ore 18.00.

IL BIG MATCH

Sono ovviamente tanti i grandi incontri previsti per questa 6^ giornata della serie A1 eppure tra tutti spicca per importanza quello atteso all’Eurosuole tra Civitanova e Trento. Della storia e del grandissimo valore delle due rose in campo oggi in terra trentina ovviamente appare superfluo parlare a lungo, dato che si tratta di due club tra i più titolati in Italia: va però ricordato che Trento torna in casa in cerca di grandi conferme dopo un inizio di stagione tormentato, mentre la Lube va nella tana del lupo (la Diatec ha diversi record di imbattibilità in casa davvero spaventosi) dopo l’inaspettata debacle vissuta domenica con Latina, vincitrice in casa per 3-0. Altrettanto calda la sfida poi tra la Revivre Milano e Bunge Ravenna: le due compagini infatti si stanno lottando la nomea di mina vagante per questa stagione della Serie A1: i romagnoli infatti hanno esordito alla grande in questa annata, occupando ora la terza piazza in classifica a 7 punti, mentre i lombardi, sotto la nuova guida di Andrea Giani, stanno pian piano convincendo addetti ai lavori e appassionati con prestazioni eccezionali.

GLI ALTRI INCONTRI

Non saranno da meno comunque gli altri incontri previsti in questa sesta giornata della Superlega: tra le big a in cerca di conferme ecco la Sir Safety Conad Perugia, che oggi affronterà la Gi Group Monza, con l’obbiettivo dichiarato dei tre punti e della prima piazza in graduatoria. Medesime le aspettative dell’Azimut Modena, che invece affronterà sempre alle ore 18.00 la Calzedonia Verona al Agsm Forum: gli emiliani di Stoychev hanno tanta voglia di rimanere in cima alla classifica a pieni punti a spese ovviamente degli scaligeri di Grbic, che pur potrebbero dare parecchio filo da torcere. A chiudere poi il programma ecco due match da fondo classifica ovvero Kioene Padova-Biosì Indexa Sora e Castellana Grotte-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: la squadra di Barbiero proverà quindi a cercare la prima vittoria della stagione, mentre la neopromossa spera che il pubblico di casa possa dare la giusta energia per contrastare l’impeto dei calabresi di Tubertini, che approdano a questa partita dopo la bella vittoria su Monza di domenica scorsa.

RISULTATI SERIE A VOLLEY, 6^ GIORNATA

Mercoledi 1 novembre 2017 - Ore 18.00

Castellana-Vibo Valentia

Lube Civitanova-Trento

Milano-Ravenna

Padova-Sora

Perugia-Monza

Verona-Modena

Giovedi 2 novembre 2017 - Ore 20.30

Latina-Piacenza

CLASSIFICA

Modena, Perugia 12

Ravenna, Trento 7

Latina, Civitanova* 6

Milano 5

Verona *, Padova, Piacenza, Vibo Valentia * 4

Castellana *, Monza 3

Sora 1

* una partita in meno

© Riproduzione Riservata.