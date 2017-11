Shakhtar Feyenoord/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

01 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Shakhtar Donetsk Feyenoord, Champions League (Foto LaPresse)

Shakhtar Donetsk Feyenoord, partita che sarà diretta dal greco Tasos Sidiropoulos, vale per la quarta giornata del girone F di Champions League 2017-2018: appuntamento alle ore 20:45 di mercoledì 1 novembre. La sfida che si giocherà in Ucraina ha già il sapore di gara decisiva per entrambe. Infatti con una sconfitta il Feyenoord direbbe completamente addio all'Europa mentre per quanto concerne gli ucraini con una vittoria potrebbero seriamente affossare il Napoli costringendolo ad inseguire. Sarà perciò una gara ricca di interesse soprattutto per quel che riguarda gli azzurri di mister Sarri che non vogliono concedere nulla agli avversari. Ecco perché ci sarà tanto da vedere visto che si tratta di due formazioni che giocano un ottimo calcio ma che spesso concedono spazi in eccesso agli avversari.

Anche perché la qualità non manca di certo e gli uomini con cui far male all'avversario ci sono e come. Gara importante anche per capire questo Shakhtar dove può arrivare considerando che si trova a sorpresa al secondo posto a differenza di un Napoli che invece sta facendo non benissimo nel girone. Gara che influenzerà inevitabilmente anche quella del San Paolo tra gli azzurri e il Manchester City per cui ci sarà tanto interesse legato alle due formazioni che si sfideranno in Ucraina.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Shakhtar Donetsk Feyenoord è un'esclusiva in diretta tv per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento: appuntamento su Premium Calcio 5 con diretta streaming video disponibile grazie all'applicazione Premium Play. Non dimenticate inoltre la possibilità di assistere a Diretta Champions League, che su Premium Sport e Premium Sport 2 HD trasmette i gol e tutte le fasi salienti dei match in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI AHAKHTAR DONETSK FEYENOORD

Lo Shakhtar di Fonseca si schiererà con un 4-2-3-1 molto offensivo con cui già hanno fatto male alla formazione olandese nell'ultima gara del girone di Champions League. In porta ci sarà Pyatov con tutta la sua esperienza mentre in difesa agiranno Butko, Ordets, Khocholava e Ismaily. In mezzo al campo invece spazio sicuro per Stepanenko e Fred che dovranno fare da interditori. Invece i trequartisti saranno Taison con Marlos e Bernard. L'unica punta che sarà chiamata a fare gli straordinari sarà Ferreyra. In casa del Feyenoord poche novità per mister Van Bronckhorst. In porta nel 4-3-3 ci sarà Jones con Nieuwkoop, Van Beek, St. Juste e Haps a comporre la linea di difesa. A centrocampo le mezze ali saranno Vilhena e Amrabat con El Ahmadi a giocare da interno. Avanti spazio per Boetius e Berghuis sugli esterni con Jorgensen a fare da riferimento offensivo al centro. Sulla carta non sembra essere avversario ostico il Feyenoord per lo Shakhtar Donetsk.

LA CHIAVE DEL MATCH

Lo Shakhtar con i suoi tanti brasiliani punta molto sulla qualità e sulla rapidità nel suo gioco. Bisogna vincere per provare a centrare in anticipo quella qualificazione che sarebbe un vero e proprio miracolo in un girone di ferro. Serve il colpaccio anche se servirà anche il miglior Ferreyra che possa buttarla dentro in casa contro un avversario che punterà comunque a fare molto bene. Difesa molto solida e che si dimostra sempre più un elemento decisivo per questa fase importante dei gironi della Champions League. Feyenoord che punta decisamente sui suoi esterni d'attacco che possono fare molto male. Boetius e Berghuis sono elementi dotati qualità e tanta tecnica che in fase offensiva possono rivelarsi molto pericolose per la squadra ucraina. Serve una prova gagliarda anche perché nessuna delle due squadre vuole perdere punti al cospetto di una diretta concorrente per la qualificazione. Sarà comunque una gara molto ben giocata da entrambe e che dirà concretamente dove possono arrivare sia gli ucraini che gli olandesi.

PARLANO GLI ALLENATORI

Il tecnico brasiliano dello Shakhtar, Fonseca, ha ammesso che si tratta di un crocevia importante per il prosieguo in Champions League. Una vittoria e il contemporaneo passo falso del Napoli col Manchester City vorrebbe dire aprire la strada ad una qualificazione che sarebbe traguardo fondamentale. In casa olandese il tecnico Giovanni Van Bronckhorst guarda alla possibilità di centrare il terzo posto che vorrebbe dire comunque Europa League. Servirà una prova arcigna e che possa essere all'altezza di un avversario di primo livello come lo Shakhtar Donetsk che in casa comunque concede molto poco.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo Bwin la formazione arancionera di Ucraina è nettamente favorita al cospetto dei campioni d'Olanda. La vittoria dei padroni di casa dal celebre bookmaker viene data a 1.36. A 5.25 il pareggio mentre il colpo degli olandesi in trasferta viene dato a 8.00. Sfida che sarà visibile in diretta e in esclusiva sui canali Premium Sport e soprattutto sulla piattaforma per lo streaming Premium Play che in esclusiva permette la visione di tutta la Champions League su dispositivi mobili.

