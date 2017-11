Siviglia Spartak/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Siviglia Spartak Mosca: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la quarta giornata della Champions League

01 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Siviglia Spartak Mosca, Champions League (Foto LaPresse)

Siviglia Spartak Mosca sarà diretta dall'arbitro portoghese Artur Dias e, in programma alle ore 20:45 di mercoledì 1 novembre, è valida per la quarta giornata nel girone E di Champions League 2017-2018. Uno scontro che potrebbe già rivelarsi cruciale quello che andrà in scena in casa della formazione andalusa. Non si possono commettere errori: lo Spartak Mosca di Carrera guida la classifica del girone mentre il Siviglia insegue ad un solo punto di distacco. Ecco perché ci saranno tante motivazioni in quanto chi perde rischia di vedere complicarsi il suo cammino verso la qualificazione agli ottavi di finale di questa edizione della Champions League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Siviglia Spartak Mosca è un'esclusiva in diretta tv per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento: appuntamento su Premium Calcio 4 con diretta streaming video disponibile grazie all'applicazione Premium Play. Non dimenticate inoltre la possibilità di assistere a Diretta Champions League, che su Premium Sport e Premium Sport 2 HD trasmette i gol e tutte le fasi salienti dei match

in tempo reale.

Sarà la giusta occasione anche per misurare le reali ambizioni di due squadre che, pur non essendo tra le favorite per la vittoria finale, possono fare molto bene. Il Siviglia ha voglia di vincere anche perché non passare i gironi potrebbe rivelarsi un autentico flop per una squadra che negli ultimi anni ha entusiasmato non solo in campionato, ma anche in campo europeo. Spartak Mosca che se dovesse uscire indenne dallo stadio andaluso potrebbe candidarsi ad essere una squadra rivelazione e perciò mina vagante per gli ottavi.

LE PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA SPARTAK MOSCA

Passando alle probabili formazioni, Siviglia che si schiererà in campo con il 4-2-3-1 che vedrà tra i pali l'esperienza di uno come Sergio Rico mentre in difesa agiranno Escudero, Lenglet, Kjaer e Corchia. A comporre la linea mediana di centrocampo invece saranno Pizarro e N'Zonzi col compito di creare gioco per i compagni. Più avanzati invece giocheranno Correa e Sarabia sugli esterni pronti a far male mentre Krohn-Dehli sarà il trequartista alle spalle di Ben Yedder che sta facendo molto bene in questa stagione. Per quel che riguarda invece la formazione russa, Massimo Carrera sceglierà il 4-2-3-1 come Berizzo. In porta giocherà Selikhov con Petkovic, Djikia, Tasci e Kombarov in difesa. A centrocampo invece spazio sicuro per Fernando e Glushakov con Bakaev e Promes sugli esterni. Sulla trequarti invece spazio sicuro per Popov con Luiz Adriano a giocare da prima punta. Spartak Mosca in cui sarà in dubbio fino all'ultimo Bocchetti per via di un infortunio.

LA CHIAVE TATTICA

Siviglia che ha un modo di giocare che da molti viene considerato quasi del tutto sudamericano. Palla ai centrocampisti che hanno compito fondamentale in fase di interdizione. Pizarro e N'Zonzi giocano una marea di palloni utili per i rispettivi compagni. In fase offensiva il Siviglia non può proprio fare a meno di uno come Ben Yedder che di settimana in settimana diventa sempre più cruciale per il gioco degli andalusi. Ci sono tutte le carte in regola affinché la difesa non soffra come invece succede già da qualche tempo. L'acquisto del danese Kjaer sembra non essere bastato. Spartak Mosca che ha trovato in Luiz Adriano quel bomber che mancava e che soprattutto serviva al tecnico ex Juventus, Carrera. L'allenatore italiano punta molto sull'ex centravanti del Milan che sta diventando un pilastro in casa russa. In difesa molto bene i terzini che sono cruciali anche in fase di inserimento dando così la possibilità ai compagni di creare gioco e soprattutto occasioni utili per provare a far male agli avversari.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote della gara che si giocherà in terra andaluse proposte da Bwin sono molto interessanti. La vittoria del Siviglia viene data come assai probabile: infatti la quota del bookmaker è di 1.50. Difficile sulla carta il pareggio che viene dato addirittura a 4.40 mentre per quel che riguarda il colpo esterno dello Spartak, viene quotato a 6.25.

