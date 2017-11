Tottenham Real Madrid/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Tottenham Real Madrid: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quarta giornata della Champions League, girone H

01 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Tottenham Real Madrid, Champions League (Foto LaPresse)

Tottenham Real Madrid sarà diretta dall’arbitro turco Cuneyt Cakir; alle ore 20:45 di mercoledì 1 novembre il prestigioso teatro di Wembley ospita la partita valida per la quarta giornata del girone H in Champions League 2017-2018. Gli Spurs giocano qui durante i lavori di ristrutturazione di White Hart Lane; la gara è una sfida diretta per il primo posto nel gruppo, con le due squadre che ormai dovrebbero essere certe del passaggio agli ottavi di finale visto il clamoroso flop del Borussia Dortmund, che si è tagliato fuori quasi da solo e ha bisogno di un miracolo per recuperare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Tottenham Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre a pagamento: esclusiva riservata agli abbonati che potranno gustare la partita su Premium Calcio 1 (disponibile ovviamente anche in alta definizione) oppure in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo inoltre che su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD va in onda Diretta Champions League, con i gol e le fasi salienti di tutti i match serali in tempo reale.

IL CONTESTO

Tottenham e Real Madrid hanno 7 punti a testa nel girone H: la partita di andata, giocata due settimane fa al Bernabeu, è finita 1-1 e questo tecnicamente è un punto a favore del Tottenham, che potrebbe permettersi lo 0-0 per confermarsi davanti ai blancos. Tuttavia, gli Spurs dovranno poi giocare al Signal Iduna Park e dunque cercheranno questa sera la vittoria per avere una partita di “margine”; entrambe vengono dalle sconfitte in campionato, ma se per il Tottenham quella di Old Trafford ci poteva stare, quella del Real Madrid sul campo del Girona è uno dei punti più bassi in una stagione che ha già visto i campioni d’Europa sprofondare a 8 punti dal Barcellona. In Champions League tutto sommato le cose vanno bene; occhio agli inglesi, che forse quest’anno sono riusciti a girare un paio di viti e appaiono davvero competitivi anche in ambito internazionale.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM REAL MADRID

Ottima notizia per Mauricio Pochettino: Dele Alli ha scontato le tre giornate di squalifica e torna dunque a disposizione per la Champions League. Da valutare il modulo, ma il passaggio alla difesa a tre sembra ormai costante: dunque spazio ai due belgi Alderweireld e Vertonghen con Davinson Sanchez che dovrebbe riprendersi il posto nel terzetto a protezione di Lloris, mentre Eric Dier giocherà in mezzo al campo destinando il danese Eriksen sulla trequarti, dove farà coppia proprio con Alli. In mezzo uno tra Winks (favorito) e Moussa Sissoko, sulle corsie invece dovrebbero agire Aurier e Ben Davies anche se Danny Rose è finalmente tornato a disposizione e reclama una maglia. Il grande dubbio è Harry Kane: indisponibile sabato, corre per esserci ma in sua assenza la prima punta sarà Son Heung-Min, giocatore di valore e qualità ma non esattamente il bomber che è invece Kane.

Piove sul bagnato in casa Real Madrid: infortunato anche Raphael Varane, per Zinedine Zidane non sono rimaste molte le alternative in difesa e dunque dovrebbe essere Nacho Fernandez a giocare al fianco di Sergio Ramos, con il giovane Achraf Hakimi che sarà nuovamente mandato in campo come terzino destro, con Marcelo che ovviamente è confermato dall’altra parte. Dovrebbe comunque essere questa l’unica modifica rispetto alla formazione titolare: a centrocampo naturalmente nn si tocca niente, dunque Casemiro a fare da perno centrale con Kroos che agisce da una parte e Modric che sarà il vero playmaker della squadra. Nel corso della ripresa potrebbe esserci spazio per i vari Dani Ceballos (utilizzato con il contagocce fin qui) e Marcos Llorente, nel tridente invece Isco giocherà ancora come trequartista alle spalle di Benzema e Cristiano Ronaldo. Reclama un posto Asensio: con lui si tornerebbe ad utilizzare il tridente offensivo puro.

QUOTE E PRONOSTICO

Abbiamo le quote Snai che ci consentono di stilare un primo pronostico sulla partita di Wembley: il Real Madrid resta favorito, nonostante il fattore campo e la situazione difficile. Per il segno 2 infatti la quota prevista è di 2,05 che è più bassa rispetto al 3,30 che accompagna il segno 1, da giocare per la vittoria del Tottenham. Con il pareggio (naturalmente segno X) la vincita sarebbe invece di 3,70 volte la quota che avrete eventualmente deciso di mettere sul piatto.

