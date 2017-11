Video/ Basilea Cska Mosca (1-2): highlights e gol della partita (Champions League girone A)

Video Basilea Cska Mosca (risultato finale 1-2): highloghts e gol della partita valida nella 4^ giornata del girone A della Champions League 2017-2018.

01 novembre 2017 Federico Giuliani

Video Basilea Cska Mosca (LaPresse)

Il primo tempo inizia a ritmi bassi e bisogna aspettare 9’ per la chance numero uno del match. Gli svizzeri, fin da subito padroni del campo e vogliosi di imporre il proprio ritmo alla gara, si affidano all’iniziativa personale di Oberlin che manda alto da buona posizione. Cresce la pressione del Basilea che torna a farsi vedere dalle parti di Akinfeev al 21’, quando Steffen carica una conclusione a giro neutralizzata dall’estremo difensore russo. Poco dopo Xhaka tenta il tiro al volo dagli sviluppi di un calcio di punizione senza però trovare fortuna. Al 30’ i padroni di casa passano meritatamente in vantaggio: Oberlin serve Elyounoussi che si fa murare da Akinfeev. Sul proseguo dell’azione Zuffi raccoglie la respinta e trova la rete con un sontuoso tocco morbido.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Cska cambia atteggiamento e si fa subito vedere con una fiammata di Kuchaev. Al 50’ Akinfeev è bravissimo a respingere un calcio di punizione di Zuffi, vicinissimo alla doppietta personale. Gli ospiti adesso dominano la scena e trovano il meritato pareggio con il neo entrato Dzagoev al minuto 65, che non sbaglia a tu per tu con Vaclik. Il portiere degli svizzeri è reattivo poco dopo sul colpo di testa di Wernbloom, che al 79’ riesce a ribaltare il match. Sbaglia tutto Zuffi, che perde palla in zona rossa; la sfera arriva al numero 33 ospite che carica un destro violentissimo che si infila dove Vaclik non può arrivare. Il Cska porta a casa tre punti importantissimi; decisivo l’ingresso in campo di Dzagoev.

