Video/ Celtic Bayern Monaco (1-2): highlights e gol della partita (Champions League girone B)

Video Celtic Bayern Monaco (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita valida nella 4^ giornata del girone B della Champions League 2017-2018.

01 novembre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Celtic Bayern Monaco (LaPresse)

Al Celtic Park il Bayern Monaco batte in trasferta il Celtic per 2 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa non trovano il vantaggio nonostante le grande opportunità avute a disposizione da Armostrong e subiscono anzi la rete di Coman del 23', propiziata da un errore della difesa scozzese. Nel secondo tempo i biancoverdi insistono ancora con Armstrong, Bitton e Dembelé fino a realizzare il pareggio con McGregor, manco a dirlo su assist di Armstrong, al 74'. Tuttavia, al 77' i bavaresi si riportano avanti con il colpo di testa di Bitton sul cross di Alaba, sebbene il giocatore debba essere soccorso per un tagli al viso rimediato nello scontro aereo con Bitton. I 3 punti conquistati oggi permettono, anche in virtù del successo del PSG sull'Anderlecht, al Bayern di portarsi a quota 9 nella classifica del girone B e di qualificarsi agli ottavi di finale, con il Celtic fermo a quota 3 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come la gara sia stata molto combattuta a cominciare dal possesso palla equamente diviso al 50%, tenendo pure conto del 4 a 4 nel computo delle conclusioni nello specchio della porta. In fase di palleggio i bavaresi hanno saputo fare la differenza recuperando più palloni, 40 a 39, oltre ad essere superiori nel completamento dei passaggi, 86% contro l'83% con 547 su 638 e 500 su 599 appoggi riusciti. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Celtic è stato più falloso con 12 a 9 falli commessi e l'arbitro olandese Makkelie non ha dovuto ricorrere ai cartellini.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CELTIC BAYERN MONACO (1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE, da uefa.com)

