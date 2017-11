Video/ Olympiacos Barcellona (0-0): highlights della partita (Champions League girone D)

Video Olympiacos Barcellona (risultato finale 0-0): gli highlights della partita valida nella quarta giornata del girone D della Champions League 2017-2018.

Video Olympiacos Barcellona (LaPresse)

Un match tutto sommato equilibrato, anche se gli ospiti hanno avuto le chance migliori per passare: lo 0-0 maturato tra Olympiacos e Barcellona è un risultato giusto e che fotografa anche bene novanta minuti a volte giocati a ritmi blandi e caratterizzati da poche, ma intense fiammate. Andando ad analizzare le statistiche elaborate a fine gara, si nota come i catalani abbiano avuto il consueto dominio nel possesso palla (66% a 34%), anche se questo non si è tramutato pure in una netta supremazia territoriale; nei tiri in porta totali non c’è stata storia (19 a 6) anche se poi gli uomini di Valverde hanno spesso difettato di precisione. Più interessante è il dato sulle punizioni, con ben 16 fischiate a favore dei greci contro le sole 9 dei catalani, mentre le due compagini si equivalgono nel numero dei falli fatti (9) e delle ammonizioni (3 a 2 per la squadra allenata da Lemonis). Infine, dando un’occhiata al numero di passaggi totali, si vede come i blaugrana ne abbiano effettuati 678, ovvero più del doppio di quelli dei biancorossi (299): una vera e propria “ragnatela” che però non è riuscita a trovare varchi nella retroguardia dei padroni di casa.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match pareggiato per 0-0 contro il più quotato Barcellona, l’allenatore dell’Olympiacos, Takis Lemonis, ha espresso soddisfazione per il punto conquistato contro la più blasonata rivale ma, allo stesso, tempo ha affermato di essere cosciente che sarà difficile qualificarsi: “Non c’è nulla di meglio che confrontarsi con i grandi team, ma al momento dobbiamo essere realisti circa le possibilità di passare al turno successivo” ha spiegato Lemonis, aggiungendo che gli ultimi due turni saranno fondamentali per il futuro europeo della squadra che proverà a fare la corsa sullo Sporting Lisbona. Per quanto riguarda Ernesto Valverde, il tecnico del Barcellona prende con filosofia il pareggio, pur rammaricandosi per non aver trovato quella vittoria che avrebbe permesso il passaggio del turno al primo posto: “Abbiamo fatto un passo avanti, ma non quello che volevamo” ha detto in mixed zone, ricordando la grande prestazione difensiva dei greci, sostenuti dall’atmosfera straordinaria che si respira allo stadio “Karaiskakis”. Ad ogni modo, Valverde ha avuto modo di elogiare l’impegno dei suoi nel cercare di scardinare una difesa ermetica e poi ha avuto parole al miele per il pubblico, che lo ha omaggiato prima dell’incontro, dato che l’allenatore dei catalani qui ha allenato nel 2008-09 e nel biennio 2010-12: “Qui c’è gente che è sempre stata generosa con me e stasera mi hanno emozionato”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO OLYMPIACOS BARCELLONA (0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE, da uefa.com)

