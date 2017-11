Video/ Psg Anderlecht (5-0): highlights e gol della partita (Champions League girone B)

Video Psg Anderlecht (risultato finale 5-0): gli highlights e i gol della partita valida nella 4^ giornata del girone B della Champions League 2017-2018.

01 novembre 2017 - agg. 01 novembre 2017, 9.55 Raffaele Graziano Flore

Video Psg Anderlecht (LaPresse)

Una gara a senso unico e che ha rispettato ampiamente le previsioni della vigilia, vista anche la notevole disparità di valori messi in campo tra francesi e belgi: il 5-0 finale con cui il PSG ha battuto l’Anderlecht è frutto di un dominio territoriale durato in tutto l’arco dei novanta minuti e che ha visto solo in due o tre occasioni (quando gli uomini di Emery non avevano ancora dilagato) i bianco-malva provare a raddrizzare la barca. A livello statistico, infatti, non c’è stato questo grande divario nel possesso palla tra le due squadre (55% a 45% a favore dei parigini), anche se poi i padroni di casa hanno tirato addirittura 24 volte contro le sole 6 degli ospiti, legittimando dunque il largo punteggio finale. Netta supremazia del PSG anche nei corner battuti (7 a 3) rispetto all’Anderlecht e anche nei falli fatti (13 a 9), segno che la squadra di Emery ha messo anche maggior cattiveria agonistica rispetto agli avversari. Completa il quadro il dato statistico relativo ai passaggi e che non vede un “gap” così consistente tra francesi e belgi: infatti i primi hanno effettuato complessivamente 690 passaggi, ma la squadra di Vanhaezebrouck ne ha totalizzati comunque 534, segno che ha tenuto spesso palla e, con un po’ più di accortezza difensiva, avrebbe sì subito per tutta la gara ma anche potuto evitare il crollo finale, sintetizzato dall’inconsueta tripletta firmata da Kurzawa.

LE DICHIARAZIONI

È un Unai Emery raggiante quello che si presenta in conferenza stampa dopo che il PSG ha demolito per 5-0 l’Anderlecht, guadagnandosi in anticipo l’accesso agli ottavi come prima del girone: “Stasera abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, giocando anche un buon calcio” ha detto l’allenatore spagnolo, sottolineando anche la buona prova di Verratti e il suo gol. A proposito di un altro giocatore al centro delle critiche, ovvero Mbappé, Emery ha spiegato di “avere fiducia in lui, anche se in rosa ci sono tanti altri giocatori che possono fare bene”, aggiungendo poi che l’Anderlecht non è stato un avversario di poco conto, dato che tutte le squadre che giocano in Champions l’hanno meritato e “comunque loro avevano cambiato allenatore da poco tempo”. L’allenatore dell’Anderlecht, Hein Vanhaezebrouck, subentrato da poche settimane alla guida della compagine belga, ha invece ammesso che “questo PSG è il migliore che abbia mai visto", mettendo le mani avanti dal momento che, a suo giudizio, era impossibile fare di più. “Dobbiamo solo dimenticare in fretta questa partita, dato che il PSG se giocasse oggi la finale di Champions League la vincerebbe” ha detto il tecnico dei bianco-malva, sottolineando comunque ai microfoni del dopo gara di aver visto anche cose buone da parte dei suoi uomini, tra cui Obradovic e Dendoncker.

CLICCA QUI PER IL VIDEO PSG ANDERLECHT (5-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE , da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.