Video/ Roma Chelsea (3-0): highlights e gol della partita (Champions League girone C)

Video Roma Chelsea (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata mercoledì 1 novembre, valida per la quarta giornata del girone C in Champions League

01 novembre 2017 Stefano Belli

Video Roma Chelsea, Champions League (Foto LaPresse)

La gara all'Olimpico tra Roma e Chelsea è finita con un verdetto impietoso: 3 a 0 il risultato finale in favore dei giallorossi che hanno dominato dall'inizio alla fine umiliando gli avversari che sono rimasti in partita solamente nella prima mezz'ora quando con Hazard e Morata hanno sprecato la possibilità di pareggiare i conti. Nella seconda frazione di gioco c'è stato un vero e proprio monologo dei giallorossi che hanno messo i tre punti in cassaforte e avrebbero potuto addirittura chiudere con un risultato ancora più largo se Courtois non si fosse superato su Nainggolan e Manolas. L'esito del match sposta gli equilibri nella classifica del girone C di Champions League 2017-2018, ora in testa c'è proprio la Roma con 8 punti e una lunghezza di vantaggio nei confronti del Chelsea, ma soprattutto i giallorossi ora vantano un tesoretto di +5 sull'Atletico Madrid quando mancano due giornate al termine della fase a gironi. Dopo il sorteggio di Montecarlo quasi nessuno avrebbe pronosticato la squadra di Di Francesco là davanti, eppure l'ex-tecnico del Sassuolo da quando è sbarcato nella Capitale sta svolgendo davvero un ottimo lavoro e i tifosi si sono già dimenticati di Spalletti, allenatore che ha fatto comunque ben poco per essere amato col carattere che si ritrova. I giallorossi non solo sono a un passo dagli ottavi ma potrebbero qualificarsi da primi nel girone, il che consentirebbe loro di evitare le squadre più temibili nel turno successivo. Per il Chelsea l'Italia rischia di diventare un vero tabù visto che nelle ultime tre gare, compresa questa, i blues hanno sempre perso. Passiamo ora ad analizzare le statistiche relative alla partita: tralasciando il dato sul possesso palla (51% a 49% per il Chelsea) c'è da notare la perfetta parità nei tiri in porta (6 a 6), la Roma è semplicemente stata più brava a sfruttare le occasioni per punire gli avversari mentre gli uomini di Conte non hanno di certo creato grossi pericoli dalle parti di Alisson.

LE DICHIARAZIONI

Ai microfoni di Canale 5, subito dopo il triplice fischio, è intervenuto l'attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy: "Questa serata me la ricorderò per tutta la vita, è la prima volta che segno una doppietta in Champions League e non capita tutti i giorni di battere il Chelsea, cercheremo di goderci questa vittoria ma al tempo stesso di rimetterci al lavoro quanto prima. Essere in testa al girone significa tanto, il giorno del sorteggio c'era tanto scetticismo sulle nostre possibilità di qualificazione, invece siamo andati a Londra con la consapevolezza di poter fare una grande partita, abbiamo vinto anche in Azerbaigian su un campo molto più ostico di quanto si possa credere. Ora penseremo a difendere il primato e ci concentreremo sul prossimo impegno in campionato. È sicuramente un momento speciale per me, sono molto contento".

Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ai microfoni di Premium Sport: "Sapevamo di poter avere difficoltà contro una squadra come il Chelsea, pur consapevoli che in contropiede avremmo potuto fargli male, e così è stato. I grandi club devono saper soffrire e noi stasera abbiamo dimostrato di avere i requisiti per diventarlo. Questa partita dev'essere un punto di partenza, non di arrivo. Non ho nessuna rivincita da riprendermi, credo molto nel lavoro che svolgo, i ragazzi hanno impiegato un po' di tempo a recepire il mio sistema di gioco ma si sono sempre sacrificati allenandosi duramente in settimana e lavorando a testa bassa. Florenzi mi ha chiesto il cambio solo perché era stanco, viene da un lunghissimo stop e ci può stare che non abbia ancora i 90 minuti delle gambe, ma ho rivisto il Florenzi dei vecchi tempi".

Antonio Conte non nasconde la delusione e l'amarezza per il pesante KO maturato all'Olimpico: "Sinceramente penso che il primo tempo sia stato molto positivo, purtroppo la sfortuna si è accanita su di noi, a inizio gara potevamo passare in vantaggio e invece sul capovolgimento di fronte successivo abbiamo subito gol. La ripresa è stata invece molto deludente, la Roma ha dimostrato di avere più fame, più voglia e più desiderio di lottare, meritando di vincere. Il risultato di Atletico-Qarabag mi interessa zero, noi dobbiamo pensare a noi stessi, evitando figuracce come quella di stasera, i nuovi giocatori devono ancora inserirsi bene nei meccanismi di squadra".

