Video/ Sporting Juventus (1-1): highlights e gol della partita (Champions League girone D)

Video Sporting Juventus (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata mercoledì 1 novembre, valida per la quarta giornata del girone D in Champions League

01 novembre 2017 Umberto Tessier

Video Sporting Juventus, Champions League (Foto LaPresse)

La Juventus pareggia a Lisbona contro lo Sporting rimandando il discorso qualificazione. Pareggio comunque importante che mette al sicuro il passaggio del turno tranne cataclismi. Andiamo ora a vedere le statistiche del match. Lo Sporting Lisbona ha effettuato otto tiri totali contro i diciassette della Juventus. Riguardo il possesso palla netto il dominio della Juventus con un 61% contro il 39% della compagine portoghese. Sono invece 684 i passaggi messe insieme dai bianconeri contro i 338 dei portoghesi. Ottima anche la fase difensiva della compagine di Allegri 47 palle recuperate contro le 42 dello Sporting Lisbona. La Juventus ha pagato un primo tempo giocato davvero male rispetto ad una ripresa dove ha dominato. Pareggio alla fine sostanzialmente giusto anche se la Juventus ha sprecato una ghiotta occasione per chiudere il discorso qualificazione.

LE DICHIARAZIONI

Massimiliano Allegri è molto amareggiato dopo il pari in rimonta della Juventus contro lo Sporting Lisbona. Queste le parole raccolte dal portale sportmediaset: "Dispiace per il pari perché avevamo la possibilità di chiudere il passaggio e così non è stato. Era molto semplice il discorso, dovevamo vincere qui per chiudere i giochi. Siamo un squadra che ha bisogno di paura per fare delle prestazioni giuste Salvo soltanto il risultato. "Abbiamo fatto un brutto primo tempo, abbiamo fatto troppa confusione, invece anche se eravamo andati in svantaggio dovevamo essere più ordinati. Anche dopo il gol loro non ci siamo riattivati, teniamoci buono il risultato che è la cosa migliore di questa partita."Le prossime due gare di Champions condizioneranno anche il campionato? Ci penso a questa cosa come ci ho pensato prima della sfida. La qualificazione è ancora in gioco, avremo il Barcellona e poi dobbiamo andare ad Atene, dove potrebbe essere un ambiente infernale. Ora dobbiamo pensare al campionato, non dobbiamo sottovalutare il Benevento e cercare di batterlo. Grande contributo dei cambi? Era normale che al settantesimo i cambi ci avrebbero dato una mano perché erano freschi. Ma anche dopo il pareggio potevano e dovevamo essere più pericolosi".

Jorge Jesus è estremamente soddisfatto della prestazioni dei suoi, queste le parole riportate da abola: "Quando giochi con queste squadre, stai facendo passi importanti per acquistare più esperienza. Partita dopo partita stiamo crescendo come squadra e anche lo Sporting Lisbona sta crescendo facendosi conoscere in tutto il mondo".

Queste invece le parole dell'estremo difensore Rui Patricio: "Non è positivo soffrire quando siamo in vantaggio. Abbiamo affrontato una gara difficile, abbiamo lottato molto per provare a vincerla. Dobbiamo andare avanti e crederci fino alla fine, è stato un vero peccato subire il gol del pareggio".

