Algeria Nigeria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Algeria Nigeria si gioca alle ore 20:30 di venerdì 10 novembre; presso lo Stade Chahid Hamlaou di Costantina le due nazionali chiudono il loro percorso nel girone B delle qualificazioni Mondiali 2018. Un cammino lungo e tortuoso, perchè questo è il terzo round nella zona della CAF: la partita ormai non ha più senso, visto che in questo gruppo da quattro nazionali si qualificava solo la prima e la Nigeria, con 6 punti di vantaggio sullo Zambia, ha già staccato il pass per la fase finale in Russia. L’Algeria ha fallito l’obiettivo: un solo pareggio a fronte di quattro sconfitte consecutive - serie aperta - se non altro si proverà a chiudere il girone con almeno una vittoria, per quanto inutile sarebbe.

Fallimento totale per l’Algeria, dalla quale certamente si aspettava di più: la nazionale maghrebina però sta attraversando un momento di rifondazione con risultati altalenanti, e trovatasi in un girone comunque competitivo (con la presenza anche del Camerun, campione d’Africa solo pochi mesi fa) non ha tenuto il livello. Nell’ultima partita, persa proprio in casa dei Leoni Indomabili, il CT spagnolo Lucas Alcaraz ha mandato in campo un 3-4-1-2 con Bensebaini a comandare la difesa, con Mandi e Cadamuro ai suoi lati e il capitano M’Bolhi a presidiare la porta. A centrocampo qualche volto conosciuto: intanto quello di Taider, ma anche quello di Sofiane Feghouli che dovrebbe giocare ancora esterno. Da valutare la presenza di Mahrez e Brahimi: il primo potrebbe giocare sulla corsia destra, l’altro dall’altra parte dirottando quindi Feghouli in posizione centrale, a prendere eventualmente il posto di uno tra Benguit e Hanni. In questo secondo caso sarebbe il trequartista alle spalle dei due attaccanti: l’ex di Inter e Parma Belfodil viaggia verso una maglia da titolare, mentre Soudani sarà il suo dirimpettaio. Come noto mancherà Ghoulam, che nell’ultima di Champions League si è rotto il legamento crociato.

La Nigeria torna ai Mondiali per la terza volta consecutiva, che è anche la sesta nelle ultime sette edizioni: non c’è dubbio che negli ultimi 20 anni sia stata questa la nazionale africana più costante e capace di incidere maggiormente a livello internazionale, anche più di Camerun e Ghana che pure hanno avuto ottimi momenti. IL CT tedesco Gernot Rohr potrebbe schierare le sue Super Aquile con una formazione simile a quella cha ha battuto lo Zambia prendendosi la qualificazione, anche se eventualmente potrebbe dare spazio a qualche seconda linea. Ci aspettiamo dei cambi soprattutto nella zona offensiva: Alex Iwobi, autore del gol qualificazione, potrebbe prendere il posto di Simon a sinistra, con la conferma di Victor Moses dall’altra parte del campo e Obi Mikel schierato da trequartista. Come prima punta sia Nwakaeme che Iheanacho contendono una maglia a Ighalo - visto in Italia con l’Udinese - ma è una scelta che verrà effettuata solo alla fine; in mediana cerniera a due con l’ex Lazio Onazi che dovrebbe essere in campo, al suo fianco possibile inserimento di Mikel Agu che contende il posto a Ndidi. In difesa non dovrebbe cambiare nulla: in porta Ezenwa, Shehu e Elderson schierati come terzini con la coppia centrale formata da Troost-Ekong e Balogun.

Le quote che ha fornito l’agenzia di scommesse Snai ci dicono a sorpresa che l’Algeria è favorita, ma è pur vero che la Nigeria ha poco interesse in questa partita mentre per i padroni di casa è più che altro una questione di orgoglio. Ad ogni modo la quota per il segno 1 vale 2,00 contro il 3,60 che accompagna il segno 2 per la vittoria della Nigeria; per il pareggio dovrete ovviamente giocare il segno X e potreste guadagnare 3,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

