Atp Next Gen 2017/ Diretta Chung Medvedev, Coric Rublev: streaming video SuperTennis, orario delle semifinali

Diretta Atp Next Gen 2017: info streaming video e tv, orario e risultato delle semifinali del torneo di Milano. Venerdì 10 novembre le due sfide che porteranno al match per il titolo

10 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Atp Next Gen 2017: oggi le semifinali (Foto LaPresse)

Siamo finalmente arrivati alle semifinali del torneo Atp Next Gen 2017: l’appuntamento, al Master Under 21 che per la prima volta nella storia fa capolino nel programma del circuito del tennis mondiale, è con la prima partita alle ore 19:30 di venerdì 10 novembre presso la Fiera Milano, la seconda sfida sarà ovviamente a seguire e le due partite definiranno quella che sarà la finale di sabato. I due incontri in programma saranno Chung-Medvedev e Coric-Rublev.

ATP NEXT GEN 2017, DIRETTA STREAMING SU SUPERTENNIS

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Il torneo Atp NextGen 2017 è trasmesso in diretta tv su SuperTennis, web-tv federale che trovate al numero 64 del telecomando oppure al numero 224 del bouquet Sky (ovviamente possibilità riservata agli abbonati); inoltre sarà disponibile anche la diretta streaming video, visitando il sito www.supertecannis.tv. Il portale ufficiale della competizione con tutte le informazioni utili è invece www.nextgenatpfinals.com.

CHUNG MEDVEDEV

Hyeon Chung è il giocatore che fino a questo momento ha maggiormente impressionato, al netto di Coric che però era già più conosciuto per i suoi impegni in Coppa Davis, per alcune vittorie di prestigio (su Murray e Nadal per esempio) e per essere emerso in anticipo rispetto al collega. Il sudcoreano, appassionato di calcio - in settimana ha visitato la Lega Serie A incontrando Locatelli e Pinamonti) ha dominato il suo girone: prima ha rimontato un set di svantaggio a Shapovalov, poi ha schiantato Rublev e infine si è anche concesso il lusso di battere Quinzi al quinto set, chiudendo il girone da imbattuto e vendicando la finale di Wimbledon juniores del 2013. Tra i partecipanti alle Next Gen 2017 è forse quello che, esploso più gradualmente, è però più pronto a rimanere una costante nel panorama Atp; un conto è avere un grande break da adolescente e perdersi, un altro rimanere sulla breccia per tanti anni. Daniil Medvedev è suo coetaneo e ha già una finale Atp (persa a Chennai), è già entrato nei primi 50 ma il 2017 che avrebbe dovuto consacrarlo si è rivelato deludente (quarti a Washington e una serie di eliminazione al primo turno nei tornei importanti, compresi tutti gli Slam al netto del Roland Garros, dove invece ha vinto un match). Per arrivare a questa semifinale ha vinto il derby contro Khachanov per poi affermarsi in rimonta nella partita chiave contro Donaldson.

CORIC RUBLEV

Come detto Borna Coric è forse il giovane più affermato: può già vantare tre terzi turni negli Slam (due volte al Roland Garros), un titolo Atp (a Marrakech) e altre due finali (l’anno scorso). Già membro stabile della squadra croata di Coppa Davis, a volte dà l’impressione di giocare come un veterano; del resto gli slavi maturano prima - almeno solitamente è così - e lui già a 16 anni era campione juniores agli Us Open, arrivando anche a vincere i primi tornei Futures. E’ arrivato a Milano con i crismi del grande favorito, anche per l’assenza di Alexander Zverev; tuttavia in semifinale sarà dura, perchè Andrey Rublev - che ha fatto fuori Shapovalov nella sfida diretta - è un grande talento. Il russo, che ha un anno meno di Coric, è un predestinato; probabilmente se non avesse ancora un carattere fragile e nervi da costruire sarebbe quasi al livello del coetaneo Zverev. Quest’anno ha fatto grandi cose: titolo a Umago (battendo Paolo Lorenzi in finale), primo turno superato agli Australian Open e Wimbledon prima del fenomenale Us Open, dove ha raggiunto i quarti prima di essere triturato da Nadal. Giocatore ancora piuttosto istintivo, magari meno tecnico di certi colleghi (per esempio Shapovalov, che ha battuto nel match decisivo) ha penato tanto in questa Next Gen a cominciare dalla vittoria in cinque set contro Quinzi, ma quando si è trattato di tirar fuori gli artigli lo ha sicuramente fatto.

© Riproduzione Riservata.