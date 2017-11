Francia Galles/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Francia Galles: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita amichevole a Saint Denis, oggi venerdì 10 novembre

10 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Francia Galles - LaPresse

Francia Galles è una partita amichevole che si giocherà questa sera, venerdì 10 novembre, alle ore 21.00 presso lo State de France di Saint Denis. Francia e Galles si affrontano in amichevole non avendo impegni ufficiali da affrontare in questi giorni dedicati alle Nazionali. La Francia ne è facile, perché i Galletti del c.t. Didier Deschamps hanno conquistato la qualificazione diretta per i Mondiali di Russia 2018 vincendo il proprio girone, c’è invece comprensibile amarezza in Galles perché i britannici, dopo la fantastica avventura di Euro 2016 (proprio in Francia), dove hanno raggiunto le semifinali, non sono nemmeno riusciti ad arrivare ai playoff per sperare in un posto ai prossimi Mondiali. Il Galles resta comunque un buon banco di prova per la Francia, che naturalmente lavora già in ottica Mondiali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE FRANCIA GALLES

Francia Galles non sarà trasmessa in diretta tv da canali televisivi italiani, di conseguenza per seguire la partita amichevole allo Stage de France non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video. Importanti aggiornamenti saranno dunque garantiti dalle due Federazioni nazionali mediante siti Internet e social network ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GALLES

Andiamo adesso a vedere quali sono i giocatori che sono stati convocati dai due commissari tecnici e potranno dunque essere protagonisti in Francia Galles. Quanto a Didier Deschamps, ha chiamato i portieri Alphonse Areola, Benoît Costil e Steve Mandanda. Ci sono poi i difensori Lucas Digne, Christophe Jallet, Presnel Kimpembe, Laurent Koscielny, Layvin Kurzawa, Benjamin Pavard, Samuel Umtiti e Raphaël Varane. Come centrocampisti ecco l’unico “italiano” Blaise Matuidi e poi Steven N'Zonzi, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko e Corentin Tolisso. Infine l’ampia pattuglia di attaccanti che comprende vari nomi di spicco: Kingsley Coman, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Kylian Mbappé e Florian Thauvin.

Passando al Galles, abbiamo innanzitutto i portieri Hennessey, Ward e Maxwell. Proseguendo con i difensori, ecco che il c.t. Chris Coleman potrà scegliere fra A. Williams, Chester, Gunter, Taylor, Davies, Ampadu e Lockyer. Fra i centrocampisti ci saranno Allen, Ramsey, King, Ledley, Edwards, J. Williams e Evans, che ha sostituito l’infortunato Huws. Infine gli attaccanti, che saranno Lawrence, Brooks, Woodburn, Vokes, Robson-Kanu, Bale e Watkins. Naturalmente Bale e Ramsey saranno i nomi di spicco per un Galles che cercherà un risultato di prestigio per lenire la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali, o almeno ai playoff.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico vede la Francia favorita contro il Galles, in modo forse anche più netto del previsto. Infatti le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai ci dicono che il segno 1 è quotato a 1,22, dunque la vittoria della Francia è considerata quasi scontata; per il pareggio si sale a 5,50 (segno X) e addirittura fino a 14,00 per il segno 2 che indica un’eventuale vittoria del Galles.

