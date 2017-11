Honduras Australia/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario, risultato live Playoff Mondiali

Honduras Australia info streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live. (Playoff Mondiali) Questa sera di scena il match per il girone Concacaf

10 novembre 2017 Davide Giancristofaro

La nazionale di calcio australiana - LaPresse

Alle ore 23:00 di questa sera, nelle Honduras, la nazionale padrone di casa sfiderà l’Australia, match di andata degli spareggi mondiali, valevole per il girone asiatico della federazione Asia-Concacaf. Una partita decisamente importante, i primi 90 dei 180 minuti totali che le due formazioni hanno a disposizione per strappare il tanto desiderato pass per la Russia. Da una parte troveremo l’Honduras, quarta classifica nel proprio gruppo, dietro a Costa Rica, Messico e alla favola Panama, mentre dall’altra gli australiani, che hanno battuto nello spareggio la Siria e che ora si giocano un’altra gara fondamentale. Un match tutto da vivere: andiamo a scoprire insieme le probabili formazioni di questo atteso incontro.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Honduras Australia non sarà visibile in diretta tv ne a pagamento ne in forma gratuita, visto che nessuna emittente televisiva si è assicurata i diritti per la partita in oggetto. Non sarà quindi visibile in alcun modo in Italia, nemmeno in diretta streaming e chi volesse rimanere aggiornato sul match potrà sfruttare i social network ufficiali delle due selezioni, in particolare Twitter, Facebook e Instagram.

PROBABILI FORMAZIONI HONDURAS AUSTRALIA

Partiamo dallo schieramento dei padroni di casa dell’Honduras, nazionale il cui commissario tecnico è il colombiano 64enne Jorge Luis Pinto. E’ molto probabile che gli honduregni scendano in campo con la stessa formazione che un mese fa ebbe la meglio sul Messico per tre reti a due. Spazio quindi ad un offensivo 4-2-3-1 con Escober a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro formata da capitan Mayon Figueroa in mezzo, affiancato da Henry Figueroa, mentre sulle due corsie avremo Beckeles nel ruolo di terzino di destra, con Alvarado schierato invece sulla fascia mancina. A centrocampo, linea mediana presieduta da Claros in coppia con Meljia, mentre sulla trequarti si disporrà il numero 10 Lopez nella classica posizione fra le due linee, con Elis largo a destra e Quioto tornante di sinistra. Infine la prima punta, che sarà il 26enne Eddie Hernandez. Non dovrebbero esserci assenze pesanti fra le fila honduregne.

Vediamo quindi le probabili formazioni della selezione australiana, allenata invece dal ct di casa, Ange Postecoglu, 52enne tecnico nato in Australia ma di origini greche. Un solo assente in casa socceroos, leggasi l’attaccante esterno Leckie, di proprietà dell’Hertha di Berlino. Anche gli australiani dovrebbero scendere in campo con lo stesso undici vittorioso di recente, precisamente nella gara contro la Siria, ad eccezione del solo assente di cui sopra. Spazio quindi ad un 3-5-2 con Rogic e Cahill (doppietta per lui contro i siriani), coppia d’attacco, mentre a centrocampo avremo Smith largo a sinistra con Rukavytsya a sostituire Leckie sulla fascia di destra. In mezzo, cabina di regia affidata ai piedi di Milligan, spalleggiato dai due interni Troisi e Kruse. Infine la retroguardia, che verrà schierata a tre, con Degenek pilastro centrale, con l’ex Inter Sainsbury a destra, e Jurman invece a sinistra. In porta andrà il numero uno Ryan.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere le quote per la sfida Honduras-Australia, utilizzando i dati dell’agenzia di scommesse italiana Snai. Honduregni favoriti, con l’1 quotato 2.00, mentre il successo australiano in trasferta paga 3.90 volte la nostra posta. Il segno X, il pareggio, è infine dato a 3.10.

