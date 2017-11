INFORTUNIO NAINGGOLAN/ Ultime notizie: problema all’inguine in Nazionale: salta il derby Roma Lazio?

Radja Nainggolan, infortunio in Nazionale per il centrocampista della Roma. Venerdì esami strumentali per un problema all'inguine, il "Ninja" salta l'amichevole Belgio-Messico?

10 novembre 2017 Fabio Belli

Radja Nainggolan (Foto: Lapresse)

Radja Nainggolan si è infortunato in Nazionale. Il centrocampista della Roma si è ritrovato spesso in polemica con il CT dei Diavoli Rossi per le mancate convocazioni degli ultimi mesi. Il problema sembrava definitivamente messo da parte con la convocazione per le prossime amichevoli del Belgio, che avrebbero dovuto lanciare Nainggolan in gruppo in vista della preparazione per il Mondiale in Russia nel 2018, con i belgi che si sono qualificati con un brillante primo posto nelle qualificazioni. Nell’allenamento precedente all’amichevole che venerdì sera il Belgio giocherà contro il Messico, Nainggolan ha manifestato però un fastidio all’inguine che l’ha costretto ad abbandonare anticipatamente il campo. Solo nella mattinata di venerdì saranno effettuati gli accertamenti per capire l’entità del problema e se questo costringerà Nainggolan a uno stop forzato o all’abbandono del ritiro della Nazionale belga. Di certo sembra esserci che il “Ninja” dovrà saltare l’amichevole contro il Belgio.

INFORTUNIO NAINGGOLAN: DERBY A RISCHIO?

Una tegola non indifferente questo infortunio visto che Nainggolan alla ripresa del campionato di Serie A sarà atteso da una partita non indifferente, il derby contro la Lazio. Un appuntamento che nessuno dei giocatori delle due formazioni capitoline vuole mancare per nessun motivo al mondo, nonostante questo andrà valutata con attenzione la condizione fisica di Nainggolan che potrebbe anche decidere di rientrare dal Belgio per essere al meglio nel derby. Certo, una soluzione che non sarebbe il massimo della vita per un calciatore che ha rincorso per più di un anno la Nazionale, di fatto perduta dopo la modesta figura fatta nell’Europeo francese del 2016 e senza dimenticare che Nainggolan ha già saltato il Mondiale brasiliano del 2014, in cui il Belgio è arrivato fino ai quarti di finale, poi eliminato dall’Argentina capolista. Un’esperienza che ancora brucia per Nainggolan, che mai avrebbe voluto saltare l’appuntamento iridato e che ora vuole rimediare e fare parte della squadra titolare dei Diavoli Rossi in Russia.

