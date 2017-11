Incidente Nicolò Bulega/ Video Moto3 Valencia: lussazione alla caviglia, salta il Gp

Incidente Nicolò Bulega, video Moto3 Valencia: lussazione alla caviglia per il pilota italiano, che domenica dovrà saltare il Gp (oggi 10 novembre)

10 novembre 2017 Mauro Mantegazza

LaPresse - immagine di repertorio

Brutto incidente per Nicolò Bulega oggi pomeriggio, nel corso della seconda sessione di prove libere della Moto3 a Valencia. Il pilota emiliano dello Sky Racing Team VR46 è rimasto coinvolto in una brutta caduta dopo aver colpito la KTM di Niccolò Antonelli, che era finito a terra poco prima, vittima di un high-side ma senza particolari conseguenze fisiche. Peggio è andata appunto a Bulega, che è atterrato rovinosamente sul piede destro, rotolando nella ghiaia e apparso immediatamente molto dolorante. Infatti a Bulega è stata immediatamente diagnosticata una lussazione della caviglia e di conseguenza il centauro italiano è stato trasportato di corsa dal centro medico del circuito Ricardo Tormo all'ospedale di Valencia per svolgere naturalmente degli esami più approfonditi.

PARLA IL DOTTOR ZASA

"Bulega ha una lesione fastidiosa, una lussazione nella zona dell'astragalo, ma è sempre stato cosciente: dopo la Tac si vedrà come procedere per ridurla", ha detto circa le sue condizioni di salute il direttore della Clinica Mobile, il dottor Michele Zasa. Per stabilizzare la gamba infortunata è possibile anche che il pilota venga operato d'urgenza, quel che è certo è che la sua stagione si chiuderà qui, dovendo inevitabilmente saltare la gara di domenica che chiuderà la stagione del Motomondiale. Per il pilota classe 1999 questa stagione si chiude dunque con 81 punti e sinceramente un passo indietro rispetto al 2016, quando Bulega aveva conquistato due podi e altrettante pole position, mentre quest’anno non è riuscito ad andare oltre il quarto posto del Sachsenring e adesso chiude con un infortunio.

