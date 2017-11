Inghilterra Germania/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Inghilterra Germania: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca a Wembley la sera di venerdì 10 novembre

10 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Inghilterra Germania, amichevole (Foto LaPresse)

Inghilterra Germania si gioca alle ore 21 di venerdì 10 novembre: siamo nella cattedrale di Wembley, uno degli stadi più imponenti e importanti al mondo, e questa è un’amichevole internazionale di grande lusso che ci accompagna verso i Mondiali del prossimo anno. Entrambe le nazionali si sono già qualificate, avendo vinto il rispettivo girone; dunque niente playoff, ma una lunga preparazione all’appuntamento dell’estate 2018 con una serie di amichevoli. La prima è questa: mai una partita banale e il risultato conterà eccome, perchè a dividere inglesi e tedeschi c’è una fiera rivalità che travalica il mondo dello sport.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inghilterra Germania sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports: il canale fa parte del bouquet Sky e dunque tutti i suoi abbonati potranno seguire l’amichevole di Wembley al numero 204 del satellite, con la possibilità di attivare - senza costi aggiuntivi - la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Sia Inghilterra che Germania, come detto, si sono già qualificate ai Mondiali: percorsi leggermente diversi anche se tutte e due non hanno mai perso. L’Inghilterra qualche passaggio a vuoto lo ha avuto, sempre fuori casa pareggiando contro Slovenia e Scozia; tuttavia un gruppo poco temibile, in cui la seconda è stata la Slovacchia che tra l’altro è stata la peggiore e dunque eliminata, la nazionale dei Tre Leoni non ha mai sofferto. La Germania invece le ha vinte tutte, centrando anche - insieme al Belgio - il record di gol con 43 reti all’attivo: schiantate tutte le avversarie, tre dei quattro gol sono stati incassati in trasferta. Una schiacciasassi; tra poco più di sei mesi arriverà il momento della verità, soprattutto per l’Inghilterra che nelle qualificazioni domina sempre ma poi non riesce mai a tenere il livello. La Germania è campione del mondo in carica, ha giocato almeno le semifinali nelle ultime quattro edizioni e a partire dal 1982 ha mancato l’accesso nelle prime quattro soltanto due volte (1994 e 1998). Se invece parliamo della rivalità, gli episodi significativi sono in particolare quattro: la finale del 1966 vinta dall’Inghilterra con il famoso gol fantasma di Geoff Hurst, i quarti dell’edizione successiva in cui la Germania rimontò lo svantaggio qualificandosi, la semifinale del 1990 finita ai rigori con palo inglese (di Waddle) nel finale e l’altra semifinale, quella europea del 1996 ancora chiusa con la lotteria dagli undici metri. Come ebbe dire a Gary Lineker, che era in campo a Torino e segnò il gol del pareggio: “Il calcio è un gioco semplice: 22 giocaqtori rincorrono un pallone per 90 minuti e alla fine vince la Germania”. Al netto di qualche amichevole di prestigio, l’Inghilterra non è ancora riuscita a superare la sua grande nemesi.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GERMANIA

Gareth Southgate sfrutta le amichevoli per testare nuovi giocatori: dopo quattro anni si rivede Ashley Young, ma ci sono anche tanti giovani interessanti come Ruben Loftus-Cheek e Tammy Abraham. La formazione di partenza è un mistero: possiamo ipotizzarne comunque una con Joe Hart (che sembra essersi riguadagnato il posto) a difendere la porta e una difesa nella quale Kyle Walker occupa la fascia destra lasciando invece a Danny Rose la sinistra, mentre a fare coppia in mezzo potrebbero essere Gary Cahill, uno dei veterani del gruppo, e Stones con Joe Gomez e Maguire che nel secondo tempo potrebbero e dovrebbero avere spazio. A centrocampo, con il modulo 4-2-3-1, imprescindibile Eric Dier così come Henderson, che dovrebbe essere il vero playmaker di questa squadra; davanti il trio di velocisti con Rashford e Lingard che, compagni nel Manchester United, lo sono anche qui accompagnando l’azione di Sterling (i tre possono scambiarsi agevolmente la posizione); non è stato convocato Harry Kane, e allora Vardy e Abraham faranno staffetta con l’attaccante del Leicester che partirà titolare.

La Germania prosegue nella sua opera di rinnovamento, ma i volti nuovi in questo caso li avevamo già conosciuti ai tempi della Confederations Cup. Joachim Loew ha anche richiamato qualche elemento della vecchia guardia: su tutti Sami Khedira, con anche Toni Kroos e soprattutto Mario Gotze, che si era perso passando al Bayern Monaco ma resta l’eroe del Mondiale di tre anni fa. Anche qui complicatissimo capire chi inizierà la partita: in porta possibilmente Ter Stegen, in difesa Hummels e Jerome Boateng sono i titolari al centro ma anche Sule si gioca un posto, a sinistra ci sarà Plattenhardt mentre a destra quasi sicuramente Kimmich. In mezzo c’è solo l’imbarazzo della scelta: Khedira-Kroos è la coppia campione in carica, Rudy-Emre Can il nuovo che avanza, ed è tornato anche Ilkay Gundogan che sarà utilissimo se riuscirà a rimanere sano (lo è già nel Manchester City). Solita infornata di talenti sugli esterni: Mesut Ozil potrebbe essere il trequartista, Draxler e Leroy Sané i due giocatori che partono larghi ma attenzione allo stesso Gotze e a Younes, così come a Brandt. Davanti staffetta tra Sandro Wagner e Timo Wener, che al momento si giocano anche il posto da titolare ai Mondiali.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante si giochi a Wembley, è la Germania che parte favorita nei pronostici: almeno secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, perchè il segno 1 per la vittoria dell’Inghilterra vale 3,45 mentre siamo a 2,05 per il segno 2, che identifica il colpo esterno della nazionale tedesca. Per il pareggio dovrete giocare il segno X, che vi permetterebbe di guadagnare 3,35 volte la somma giocata ed è dunque l’eventualità meno probabile nel dettaglio di 1X2 finale.

© Riproduzione Riservata.