Milano Vibo Valentia/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (Serie A1 7^ giornata)

Diretta Milano Vibo Valentia: info streaming e Rai.tv, orario e risultato live della partita di volley maschile valida nella 7^ giornata della Serie A1 Superlega.

10 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Milano Vibo Valentia (LaPresse)

Milano-Vibo Valentia, diretta dagli arbitri Andrea Pozzato e Daniele Rapisarda, è la partita di volley maschile in programma oggi venerdì 10 novembre, alle ore 20.45 al PalaYamamay, valida nella 7^ giornata del campionato di Serie A1 Superlega. La squadra di Andrea Giani torna quindi tra le mura di casa per affrontare una delle formazioni più ostiche e faticose di questa stagione, ovvero i calabresi di Lorenzo Tubertini: si annuncia quindi un anticipo del 7^ turno del campionato davvero rovente in quel di Busto Arsizio. Non dimentichiamo infatti che se la Revivre dovrà oggi tornare assolutamente a vincere dopo il quarto KO rimediato in stagione, dall’altra parte la Tonno Callipo approda a questo turno dopo il brillante successo al tie break ottenuto a spese di Latina, a riconferma che i meccanismi nella formazione di Vibo sono finalmente partiti.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO MILANO VIBO VALENTIA (da raiplay)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di volley tra Milano e Vibo Valentia, attesa per le ore 20.45 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi su Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. La sfida al PalaYamamay sarà disponibile anche in diretta video streaming tramite il servizio Raiplay.it.

QUI MILANO

Dopo un inizio promettente e sostenuto da tante belle promesse data la presenza sotto i colori della Revivre di uno staff tecnico come nella rosa di tanti volti nuovi e nomi di peso (non ultimo proprio quello dell’allenatore Andrea Giani), Milano non sta passando un buon momento. Per la compagine lombarda infatti la classifica della Superlega riserva appena la 12^ posizione con 5 punti a bilancio e appena due vittorie a statistica, raccolte a inizio stagione. Milano infatti è riuscita a battere al tie break Trento e per 3-1 Monza nel derby, ma poi è incappato in4 KO di fila contro Civitanova, Perugia, Ravenna e Piacenza. Certo questi sono avversari di grandissimo livello tecnico e in un ottimo momento di forma, ma va detto che dalla Revivre a questo punto della stagione ci si aspettava qualcosa di più. Che sia proprio contro Vibo che risuonerà il riscatto?

QUI VIBO

Andamento opposto per Vibo Valentia in questa prima parte della stagione di Serie A1: dopo un inizio difficile, la compagine di Tubertini ha trovato finalmente il ritmo giusto, rivelandosi anche quest’anno un osso duro e difficile da battere anche per formazioni top. La graduatoria del campionato ci racconta di un’ottima settima piazza a quota 8 punti, gli stessi di Latina, ma con una differenza set di 12:14. Come l’anno scorso i calabresi infatti, pur non tecnicamente eccellenti, sanno mettere in campo ottime prove di squadra, dando pio il meglio di sè al tie break, riuscendo così a riaprire e chiedere positivamente incontri che parevano destinati. Esemplare la serie di tre successi messi in fila negli ultimi turni: a cadere sotto i colpi di Vibo Valentia ecco Monza, Castellana e Latina, tutti occorsi concedendo all’avversario almeno un parziale se non due. Ora in casa di Milano, ecco la vera prova del ove per la ambizioni della Tonno Callipo e di Tubertini: dovrà andrà Vibo Valentia?.

© Riproduzione Riservata.