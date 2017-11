PAGELLE/ Svezia-Italia: i voti della partita (play off Qualificazioni Mondiali 2018 - primo tempo)

Pagelle Svezia Italia: i voti della partita e i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo per la partita a Solna, valida per le Qualificazioni ai mondiali 2018.

10 novembre 2017 Stefano Belli

Pagelle Svezia Italia (LaPresse)

Alla Friends Arena di Solna è in corso la sfida tra Svezia e Italia uno degli ultimi posti a disposizione per la fase finale di Russia 2018, le due nazionali sono andate al riposo sul punteggio di 0-0: ecco i voti relativi alla prima frazione di gioco che si è aperta senza convenevoli, i padroni di casa hanno voluto subito mettere in chiaro le cose con la gomitata di Toivonen (6,5) ai danni di Bonucci (5,5) che si è comunque prontamente rialzato. Si gioca in un'autentica bolgia, ogni volta che gli azzurri toccano palla vengono travolti dai fischi dei tifosi avversari, ma gli uomini di Ventura non si fanno certo intimorire e al 6' sfiorano il gol con il colpo di testa di Belotti (6) che sfiora il palo alla destra di Olsen (6). Due minuti più tardi è Toivonen a mancare il bersaglio per questione di centimetri, l'attaccante del Lipsia ci proverà più tardi senza fortuna venendo fermato da un'uscita tempestiva di Buffon (6,5). Da registrare, purtroppo, l'ammonizione di Verratti (5) che era diffidato e dunque salterà il match di ritorno, verrà così a mancare una pedina importante per Ventura. Gli azzurri faticano e non trovano la via del gol, segnare in trasferta sarebbe fondamentale per aumentare le chance di qualificarci.

VOTO SVEZIA 6 - Grande partenza degli uomini di Andersson che aggrediscono gli azzurri nella loro metà campo ma per ora è più fumo che arrosto quello degli svedesi.

MIGLIORE SVEZIA: TOIVONEN 6,5 - È quello che si dà maggiormente da fare nella trequarti azzurra.

PEGGIORE SVEZIA: BERG 5,5 - Rimedia un giallo evitabile a inizio gara facendosi sfuggire qualche parola di troppo all'indirizzo dell'arbitro, pensasse piuttosto a buttarla dentro.

VOTO ITALIA 6 - A parte l'occasione di Belotti a inizio gara gli azzurri creano ben pochi pericoli dalle parti di Olsen.

MIGLIORE ITALIA: BUFFON 6,5 - Si mette in evidenza con un'uscita importante su Toivonen lanciato a rete.

PEGGIORE ITALIA: VERRATTI 5 - Perde palla ingenuamente e per tentare di rimediare commette fallo e prende il giallo che gli impedirà di esserci lunedì a Milano. (Stefano Belli)

