Probabili formazioni/ Svezia Italia: quote, le ultime novità live live (playoff qualificazioni Mondiali)

Probabili formazioni Svezia Italia: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano a Solna nell'andata dei playoff per le qualificazioni Mondiali

10 novembre 2017 Claudio Franceschini

Svezia Italia, alla Friends Arena di Solna, si gioca alle ore 20:45 di venerdì 10 novembre. Per la nostra nazionale è arrivato il momento della verità: questa è solo l’andata, ma siamo ai playoff delle qualificazioni Mondiali 2018 e i 180 minuti che attendono gli Azzurri potranno portare all’ennesima qualificazione alla Coppa del Mondo (non manchiamo l’appuntamento dal 1962) oppure a una rumorosissima eliminazione, che probabilmente dovrebbe essere etichettata come fallimento, parola già usata dal nostro CT per raccontare l’eventualità. Vediamo allora in che modo le due squadre si potranno disporre sul terreno di gioco questa sera, analizzando in maniera dettagliata le probabili formazioni di Svezia Italia.

QUOTE E SCOMMESSE

Cosa dice l’agenzia di scommesse Snai per questa partita? Dice che a essere favoriti siamo noi: infatti la quota per il segno 2 che identifica la vittoria dell’Italia vale 2,25 contro il 3,35 che accompagna il segno 1 per l’affermazione della Svezia. Con il segno X, ovviamente per l’eventualità del pareggio, guadagnereste una cifra pari a 3,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA ITALIA

I DUBBI DI ANDERSSON

Sarà 4-4-2 per Jan Andersson, che però deve scontare un’assenza pesante: quella di Lustig, che tornerà a disposizione per la partita di ritorno. Per l’andata le soluzioni sono due: mandare in campo Krafth oppure adattare uno dei centrali di riserva a giocare come terzino. Il resto della squadra potrebbe essere confermato, almeno rispetto alla sconfitta in Olanda che ha chiuso il girone: in porta sicuramente Robin Olsen, Augustinsson a spingere sulla fascia sinistra e Granavist, capitano dall’addio di Ibrahimovic, che farà coppia al centro con Lindelof, probabilmente ancora titolare nonostante non stia brillando nel Manchester United. A centrocampo invece l’esperienza di Sebastian Larsson guiderà il reparto; con lui al centro Johansson, la qualità arriva dalle fasce laterali dove Claesson si è fatto una bella gavetta nelle coppe e Forsberg, forse il giocatore dal quale guardarsi maggiormente, è uno dei trascinatori del Lipsia che può arrivare agli ottavi di Champions League. Davanti, Berg e Toivonen: la Svezia prosegue nella tradizione degli attaccanti di peso, tanto che anche la prima alternativa Guidetti non rappresenterebbe una sostanziale variazione al piano tattico.

LE SCELTE DI VENTURA

Essendo tornato al 3-5-2, Giampiero Ventura ha sostanzialmente un solo dubbio: di fatto poi è lo stesso che aveva con il 4-2-4, ovvero la scelta tra Darmian e Spinazzola (che però non è al meglio) a sinistra. I due laterali giocheranno in ogni caso sulla linea dei centrocampisti; decisa la composizione della mediana, con Verratti che torna a occuparsi della cabina di regia e De Rossi che al suo fianco gli darà una mano, lasciando invece a Parolo il compito di inserirsi negli spazi sfruttando le sue innate capacità. In difesa c’è la linea che ha vinto sei scudetti consecutivi con la Juventus: davanti a Buffon si dispongono Barzagli, Bonucci e Chiellini, questo forse è il reparto del quale Ventura si fida maggiormente al netto dell’età che avanza inesorabile. Con Candreva schierato a destra senza troppi rivali (ci sarebbe Florenzi, che ha ricoperto quel ruolo in nazionale), i due attaccanti dovrebbero essere Immobile e Belotti: Ventura aveva pensato di far riposare il Gallo in vista del ritorno, ma Zaza si è fermato alla vigilia del match e sarà indisponibile almeno all'andata. Il che significa riproporre il consueto tandem di questo ciclo azzurro, oppure preservare comunque Belotti mandando in campo uno tra Eder (che sarebbe largamente favorito) e Gabbiadini.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA ITALIA: IL TABELLINO

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, J. Johansson, Seb. Larsson, Forsberg; Berg, Toivonen

A disposizione: Johnsson, Nordfeldt, Jansson, Helander, J. Larsson, Olsson, Durmaz, Ekdal, Rohden, Sema, Svensson, Guidetti, Kiese Thelin

Allenatore: Jan Andersson

Squalificati: Lustig

Indisponibili: -

ITALIA (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Parolo, Verratti, De Rossi, Darmian; Immobile, Belotti

A disposizione: G. Donnarumma, Perin, Rugani, Astori, Zappacosta, D’Ambrosio, Florenzi, Jorginho, Gagliardini, Spinazzola, Eder, Gabbiadini, L. Insigne, El Shaarawy

Allenatore: Giampiero Ventura

Squalificati: -

Indisponibili: Zaza

