Pronostici qualificazioni Mondiali 2018/ Playoff, quote e scommesse: oggi Svezia Italia

E’ molto interessante studiare i pronostici delle partite che si gioca per le qualificazioni ai Mondiali 2018: siamo arrivati al momento cruciale, ovvero quello dei playoff, e dunque ci saranno appena 180 minuti di tempo per stabilire quali squadre raggiungeranno la fase finale in Russia, completando così il quadro delle nazionali che parteciperanno alla competizione. Ovviamente tutti gli occhi sono puntati sull’Italia, che per la seconda volta di sempre, e a 20 anni dalla prima, affronta un altro spareggio per andare a caccia della qualificazione; sulla sua strada la Svezia, al primo ciclo senza Zlatan Ibrahimovic. Cosa ci dicono dunque i pronostici su queste partite? Studiamolo insieme.

PRONOSTICO SVEZIA ITALIA (venerdì ore 20:45)

Contro la nazionale svedese abbiamo giocato due partite ufficiali negli ultimi 13 anni, e non abbiamo mai perso; tuttavia due pareggi ci potrebbero condannare se fossero gli scandinavi a segnare più gol in trasferta. La storia delle qualificazioni dice che l’Italia ha fatto più punti; tuttavia, e questo è un dato che non può essere nascosto, gli Azzurri al netto della Spagna (contro cui hanno comunque perso 5 punti) avevano un cammino più agevole. La Svezia ha sfiorato il primo posto in un gruppo che comprendeva Francia e Olanda; ha centrato i playoff solo in virtù della differenza reti ma comunque ha segnato contro il Lussemburgo i gol che avrebbe dovuto segnare. In più nel 2017 l’Italia è parsa nettamente in calo; tra le due nazionali, anche se loro mancano ad un Mondiale dal 2006, è forse l’Italia quella che ha maggiormente da perdere. Il pronostico comunque è colorato d’azzurro, ma sarà una doppia sfida davvero difficile a cominciare da quella di Solna.

PRONOSTICO DANIMARCA IRLANDA (sabato ore 20:45)

L’Irlanda ha superato l’ultimo playoff, quello per gli Europei; un fatto che probabilmente può dare una mano a livello psicologico. In più la nazionale di Martin O’Neill ha l’entusiasmo dalla sua: ha raccolto una qualificazione che sembrava fuori portata e che invece è arrivata con una vittoria in casa del Galles. Qualcosa di simile ha fatto comunque la Danimarca, che prima ha demolito la Polonia (4-0) e poi ha vinto in Montenegro; dal punto di vista di talento ed esperienza sicuramente gli scandinavi sono un passo avanti, ma l’Irlanda è nota per essere una nazionale che riesce a sopperire a una qualità a volte inferiore con tanto orgoglio e con il carattere. In questo modo ha centrato risultati fuori portata - almeno sulla carta - ed è con queste armi che proverà a prendersi un’altra importante qualificazione. Staremo a vedere, ma per i nostri pronostici dobbiamo dire che a essere favorita è la Danimarca; soprattutto per la partita di andata, che si gioca a Copenhagen e rappresenta un’ottima occasione per la nazionale scandinava.

PRONOSTICO SUDAFRICA SENEGAL (venerdì ore 18)

Nella zona africana non sono previsti playoff, e dunque manca una sola giornata nei gironi conclusivi: questa partita è ancora decisiva, perchè è quella che si rigioca a un anno di distanza dalla clamorosa radiazione dell’arbitro ghanese. I Bafana Bafana sono costretti a vincere: quel 2-1 cancellato li ha fatti precipitare a 4 punti dal Senegal capolista, cui basta un punto per andare in Russia. Dopo questa partita, il ritorno si giocherà tra quattro giorni; nel frattempo Capo Verde e Burkina Faso sono impegnate nella loro ultima sfida. Il pronostico dice pareggio: ai Leoni della Teranga sarà sufficiente e probabilmente imposteranno la partita nel tentativo di strappare l’obiettivo già all’andata, senza rischiare troppo per evitare di tornare a casa con tutta la pressione addosso. Attenzione però al Sudafrica che, scottato dall’annullamento di una partita vinta, potrebbero avere energie e risorse extra anche se è passato un anno, e nel frattempo i Bafana Bafana hanno perso due volte contro Capo Verde complicandosi decisamente la vita.

