Risultati playoff Mondiali 2018/ Qualificazioni, diretta gol live score: Svezia Italia e Danimarca Irlanda

Risultati playoff Mondiali 2018: qualificazioni, diretta gol live score di Svezia Italia e Danimarca Irlanda che si giocano venerdì 10 e sabato 11 novembre, queste sono le sfide di andata

10 novembre 2017 Claudio Franceschini

Risultati playoff, qualificazioni Mondiali 2018 (Foto LaPresse)

Le qualificazioni Mondiali 2018 non sono ancora terminate: si devono infatti disputare le partite dei playoff, in doppia sfida (andata e ritorno) per determinare le ultime squadre che accederanno alla fase finale in Russia. Per quanto riguarda la UEFA, venerdì 10 novembre si giocherà Svezia-Italia mentre domenica 11 avremo in programma Danimarca-Irlanda; entrambe le partite si giocano alle ore 20:45 e tra pochi giorni vivremo le sfide di ritorno, naturalmente a campi invertiti, comprese dunque Svizzera-Irlanda del Nord e Grecia-Croazia che hanno già vissuto le rispettive gare di andata lo scorso giovedì.

LA FORMULA

Conosciamo bene quali sono le regole dei playoff per le qualificazioni ai Mondiali: intanto i posti sono stati assegnati alle otto migliori seconde dei gironi, con la nona che è stata scartata. Per creare la classifica è stato utilizzato un criterio in vigore quando alcuni gironi prevedevano cinque squadre (gli altri ne avevano sei): scartare i due risultati ottenuti contro l’ultima in classifica. Cosa che quest’anno non ha avuto troppa incidenza, ma agli Europei del 2016 per esempio la Turchia si era direttamente qualificata alla fase finale perchè aveva fatto male contro il fanalino di coda, cosa che paradossalmente le era servita per scartare meno punti. Ad ogni modo, vige la regola dei gol in trasferta che valgono doppio: un 1-0 interno dunque sarà risultato migliore di un 2-1 casalingo. In più, in caso di totale parità, ci saranno due tempi supplementari (30 minuti ciascuno) ed eventualmente i calci di rigore.

SVEZIA ITALIA

A distanza di più di un anno la nostra Nazionale torna a sfidare quella scandinava: agli Europei, seconda partita del girone, gli Azzurri all’epoca guidati da Antonio Conte si erano imposti per 1-0 grazie a un gol arrivato nel finale e realizzato di Eder. Una rete che aveva qualificato l’Italia agli ottavi con un turno di anticipo, mentre la Svezia - poi battuta anche dal Belgio - non era riuscita a superare il turno. La nazionale scandinava ha perso Zlatan Ibrahimovic che dopo quel torneo ha detto addio ai colori gialloblu; non fa risultati importanti da tempo (quarta al Mondiale 1994) ma rimane una nazionale piuttosto solida che può dare fastidio a tante e, come ha detto lo stesso Ibra, forse adesso può giocare più libera da pressioni. Per l’Italia non andare al Mondiale sarebbe un fallimento per la storia che accompagna la nostra nazionale e per come è stato impostato il ciclo di Giampiero Ventura, che arrivava dopo i quarti agli Europei.

DANIMARCA IRLANDA

Parliamo di due nazionali che non sono mai state nell’elite del calcio europeo, ma che nel corso della loro storia hanno saputo togliersi grosse soddisfazioni. Naturalmente la Danimarca potrà sempre mettere in mostra il clamoroso titolo europeo vinto nel 1992, in un torneo al quale aveva preso parte solo per l’esclusione della Jugoslavia squassata dalla guerra; l’Irlanda non ha titoli, ma i quarti dei Mondiali 1990 sono ancora ricordati con grande orgoglio e quella nazionale due anni prima aveva anche sfiorato la semifinale europea, eliminata da un gol rocambolesco (dell’Olanda) all’ultimo secondo. Sia gli scandinavi che gli irlandesi sono però riusciti a non scomparire dal panorama del calcio internazionale: qualche anno è stato migliore di altri, in generale però abbiamo quasi sempre trovato le due nazionali in corsa per le qualificazioni ai grandi tornei. Non ha fatto eccezione questo Mondiale, con brividi e rischio di fallimento ma playoff conquistati; una di loro però dovrà rimanere fuori.

RISULTATI PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018

Venerdì 10 novembre

ore 20:45 Svezia-Italia

Sabato 11 novembre

ore 20:45 Danimarca-Irlanda

© Riproduzione Riservata.