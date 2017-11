Sudafrica Senegal/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sudafrica Senegal: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone D delle qualificazioni Mondiali 2018 (CAF)

10 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Sudafrica Senegal, qualificazioni Mondiali 2018 (Foto LaPresse)

Sudafrica Senegal si gioca alle ore 18 italiane (le 19 locali) di venerdì 10 novembre presso il Peter Mokaba Stadium di Polokwane: siamo alla quinta e penultima giornata nel girone D delle qualificazioni Mondiali 2018, ovviamente per la zona africana (CAF). La partita a dire il vero si era già disputata, addirittura un anno fa: tuttavia un’indagine della FIFA aveva portato alla dimostrazione di come l’arbitro (il ghanese Joseph Lamptey) avesse intenzionalmente condizionato il risultato, che era stato di 2-1 in favore dei Bafana Bafana. Direttore di gara radiato e partita da ripetere, il che lascia la situazione circa la qualificazione alla fase finale ancora aperta. Non solo: queste due nazionali torneranno a sfidarsi a campi invertiti tra quattro giorni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sudafrica Senegal verrà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre a pagamento: in particolare dovete andare su Premium Sport 2 che è disponibile anche in alta definizione. Tutti gli abbonati avranno inoltre la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Premium Play che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Al Senegal basta un punto per qualificarsi ai Mondiali: al momento comanda la classifica del girone con 8 punti, mentre il Sudafrica ne ha 4 e dovrebbe vincere entrambe le partite per staccare il pass. I Leoni della Teranga invece sono al sicuro anche in caso una tra Burkina Faso e Capo Verde (entrambe a quota 6 e in campo martedì prossimo per il loro ultimo impegno) dovesse riprenderli: con la prima infatti il Senegal ha due pareggi ma ha segnato di più in trasferta, con la seconda ha vinto entrambe le partite (0-2). Se il risultato della partita cancellata fosse stato omologato, il Sudafrica sarebbe a 7 punti e la situazione sarebbe totalmente diversa, perchè ai Bafana Bafana sarebbe servita anche solo una vittoria in una delle due sfide per accedere alla fase finale in Russia.

PROBABILI FORMAZIONI SENEGAL SUDAFRICA

Il Senegal di Aliou Cissé basa molto del suo gioco sulla solidità difensiva: davanti al portiere N’Diaye il leader è ovviamente Kalidou Koulibaly, diventato nel Napoli uno dei centrali più forti al mondo. Al suo fianco gioca solitamente Kara, mentre l’ex Udinese Molla Wague e Mbengue sono i terzini. A centrocampo capitan Kouyaté fa da perno davanti al reparto arretrato con compiti di regia; lo affiancano Gueye e Badou Ndiaye, i primi due giocano in Premier League (rispettivamente con West Ham e Everton) mentre Ndiaye è impegnato nel campionato turco con il Galatasaray. Grande qualità e velocità nel reparto avanzato: sugli esterni spingono infatti Keita Balde Diao, ex della Lazio, e Sadio Mané che è diventato un punto di riferimento per questa nazionale. Entrambi sono in grado di puntare la porta e segnare tanto; come prima punta Cissé ha mostrato in questi ultimi tempi di preferire Diafra Sakho (in gol contro Capo Verde lo scorso mese), ma le alternative (soprattutto Moussa Sow e Moussa Konaté) sono praticamente dei titolari aggiunti.

E’ il 4-2-3-1 il modulo di riferimento del Sudafrica: Stuart Baxter, Commissario Tecnico scozzese, dovrà fare a meno dello squalificato Zungu e dunque nella cerniera mediana dovrebbe mandare in campo Serero, che gioca nel Vitesse e dovrebbe fare coppia con Mokotjo. Per il resto, il capitano Khune è il portiere della nazionale, con Mkhize e Hlanti ad agire sulle corsie e una linea di trequartisti ai quali sono affidate le chiavi del gioco offensivo. In posizione centrale c’è Jali, ai suoi lati agiscono invece Zwane e Vilakazi che, a conferma della loro pericolosità, sono entrambi andati a segno nel 3-1 al Burkina Faso che ha tenuto aperte le speranze di qualificazione per il Sudafrica. Nel ruolo di prima punta c’è un ballottaggio: il mese scorso è partito titolare Percy Tau, che ha sfruttato l’occasione segnando, ma in panchina c’è quel Dino Ndlovu che sta facendo tanta esperienza internazionale con la maglia del Qarabag, giocando i gironi di Champions League. Oggi la scelta potrebbe logicamente ricadere su di lui, attenzione anche a Manyama che si gioca una maglia sulla trequarti.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote emesse dall’agenzia William Hill, il Senegal rimane la nazionale favorita nonostante giochi fuori casa: la quota per il segno 2, vittoria dei Leoni della Teranga, vale infatti 2,50 mentre per l’affermazione del Sudafrica, ovviamente segno 1, siamo a 2,80. C’è comunque equilibrio, anche se la quota che vi permetterebbe di guadagnare di più (3,00 volte la cifra investita sulla partita) resta quella relativa al pareggio, per il quale dovrete giocare il segno X.

