Svezia Italia/ Streaming video e diretta Rai.tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Svezia Italia: streaming video Rai.tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'andata dei playoff nelle qualificazioni al Mondiale 2018

10 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Svezia Italia, playoff qualificazioni Mondiali 2018 (Foto LaPresse)

Svezia Italia, partita che viene diretta dal turco Cuneyt Cakir, è in programma venerdì 10 novembre presso la Friends Arena di Solna: alle ore 20:45 spazio dunque alla partita valida per i playoff delle qualificazioni Mondiali 2018. Questa è solo la sfida di andata: il prossimo lunedì gli Azzurri saranno invece attesi al ritorno, e ovviamente la speranza è che gli Azzurri arrivino a San Siro ancora in piena corsa o, meglio ancora, con un risultato di vantaggio. Sia come sia, questo è un dentro o fuori: non ci sono più margine di errore. Ricordiamo che i gol segnati in trasferta valgono doppio; in caso di totale parità invece si disputeranno i tempi supplementari e poi, eventualmente, i calci di rigore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Svezia Italia sarà ovviamente trasmessa in diretta tv su Rai Uno, il canale della televisione di stato che copre la messa in onda di tutte le partite della nostra nazionale di calcio; l’appuntamento è quindi in chiaro per tutti, ma in assenza di un televisore ci sarà poi la possibilità di seguire la partita di Solna anche in diretta streaming video, visitando senza costi il sito www.raiplay.it nel quale dovrete poi selezionare il canale di riferimento.

LA STORIA DEL MATCH

Svezia e Italia sono arrivate seconde nel rispettivo girone di qualificazione, ed è per questo motivo che giocano il playoff invece di essere direttamente al Mondiale. Storie simili, ma con qualche differenza: per gli Azzurri l’unico modo possibile per vincere il raggruppamento era quello di superare la Spagna nella doppia sfida diretta, ma dopo il pareggio di Torino gli Azzurri sono caduti per 0-3 al Santiago Bernabeu, nè il pareggio sarebbe servito visto l’enorme vantaggio iberico in termini di differenza reti (primo criterio in caso di punti uguali). Girone semplice e agevole, come dimostrato dal fatto che la nostra nazionale ha vinto tutte le altre partite, al netto di un pareggio contro la Macedonia quando però i giochi erano praticamente fatti; la Svezia ha avuto la grande occasione di fare lo scherzetto alla Francia sfruttando un paio di passi falsi dei Bleus, ma a conti fatti ha ottenuto l’accesso ai playoff soltanto per il criterio di cui sopra, visto che la sconfitta in Olanda all’ultima giornata ha portato la doppia sfida diretta a favore degli Orange. In corsa per il primo posto fino all’ultimo, gli scandinavi rischiano ora di rimanere fuori dal Mondiale per la terza edizione consecutiva.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA ITALIA

Jan Andersson ha ereditato da Erik Hamrén una Svezia priva di Zlatan Ibrahimovic, che aveva annunciato l’addio alla nazionale dopo gli Europei: si è dovuto adattare ma è stato bravo a cucire un ruolo da leader offensivo a Marcus Berg, che fino a quel momento non aveva segnato troppo ed è esploso con 8 gol nel girone. Al suo fianco gioca Ola Toivonen, un altro dei veterani; per il resto la Svezia, che non avrà lo squalificato Lustig per questa partita di andata, è una squadra formata per una parte sostanziosa dai vincitori dell’Europeo Under 21 di due anni fa: questa sera saranno titolari Lindelof (uno dei due centrali, al fianco di Granqvist), Augustinsson (terzino destro) e magari Helader al centro del reparto arretrato se Lindelof verrà dirottato a destra. In più John Guidetti e Kiese Thelin facevano parte di quel gruppo e saranno in panchina, ma anche Viktor Claesson, l’esterno destro a centrocampo, si può considerare elemento integrante di quella Under 21 avendo giocato tre partite delle qualificazioni (con un gol). A completare la squadra saranno il portiere Robin Olsen, il laterale del Lipsia Forsberg che gioca a sinistra, e i due centrali in mediana che saranno Sebastian Larsson e Jakob Johansson.

L’Italia, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, torna al 3-5-2: è il primissimo schema che Giampiero Ventura aveva adottato nella sua avventura da CT ed è il modulo scelto per affrontare la doppia sfida dei playoff. Un modulo nel quale torna utile in giocatore in evidente crescita come Jorginho, che però si dovrà accontentare di essere la prima alternativa a Marco Verratti; un modulo che, giocoforza, porta all’esclusione di Lorenzo Insigne che sembrava poter essere il nuovo leader tecnico della nostra nazionale, e che invece sarà in panchina. In campo ci aspettiamo Simone Zaza, che sembra essere il prescelto per affiancare Ciro Immobile: il bomber del Valencia torna a vestire l’azzurro dopo più di un anno e sarà subito importante, dovendo concedere un turno di riposo in più a quel Belotti che verosimilmente sarà la nostra punta di diamante a San Siro. Il resto della formazione si scrive più o meno da solo, perchè le scelte di Ventura non sono mai state troppo ondivaghe al netto delle assenze: in difesa la BBC con Barzagli e Chiellini che ritrovano l’ex compagno bianconero Bonucci, insieme a Buffon che ovviamente sarà il portiere. A destra c’è Candreva, a sinistra chi uscirà dal ballottaggio tra Darmian e Spinazzola mentre in mezzo, a supportare Verratti, agiranno Parolo e De Rossi.

QUOTE E PRONOSTICO

La Snai ha fornito le quote per la partita di Solna: a essere favorita è l’Italia che ha un valore di 2,55 sul segno 2, mentre per la vittoria della Svezia identificata dal segno 1 è quotata 3,35. Per quanto riguarda il pareggio, per il quale ovviamente dovrete giocare il segno X, la vincita sarebbe di 3,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

