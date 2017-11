Video/ Croazia Grecia (4-1): highlights e gol della partita (Qualificazioni mondiali 2018)

Video Croazia Grecia (risultato finale 4-1): highlights e gol della partita giocata a Zagabria e valida per i play off del torneo di qualificazione ai mondiali 2018.

10 novembre 2017 Stefano Belli

Video Croazia Grecia (LaPresse)

Allo stadio Maksimir di Zagabria va in scena il primo atto degli spareggi per l'accesso alla fase finale di Russia 2018 tra Croazia e Grecia, che ha visto la vittoria netta e meritata dei padroni di casa che si sono imposti per 4 a 1, un punteggio decisamente rassicurante in vista del match di ritorno in programma ad Atene, adesso alla nazionale di Skibbe serve un 3 a 0 per qualificarsi alla kermesse iridata in programma la prossima estate. L'equilibrio sul terreno di gioco dura 10 minuti, dopodiché Karnezis combina una frittata quando controlla male il pallone regalando a Kalinic, a quel punto all'estremo difensore ellenico non può far altro che travolgere l'attaccante del Milan all'interno dell'area di rigore, l'arbitro di Rocchi che si trova a pochi passi vede tutto e indica celermente il dischetto, dagli undici metri Modric non sbaglia e porta in vantaggio la Croazia che poco dopo raddoppierà con Kalinic, gran gol tacco su assist di Strinic. Gli ospiti rientrano momentaneamente in partita con Sokratis che accorcia le distanze ma si tratterà soltanto di un fuoco di paglia, nel giro di tre minuti Perisic riporta i croati avanti di due gol e Karnezis prima dell'intervallo compie finalmente un intervento decente su Kalinic negandogli il raddoppio. Nella ripresa Kramaric cala il poker approfittando dell'ennesimo disastroso della retroguardia avversaria, è fin troppo facile per l'attaccante dell'Hoffenheim depositare il pallone in rete per il definitivo 4 a 1, nell'ultimo terzo di gara la Grecia prova a rendere il passivo un po' meno pesante con Mitroglou e Papadopoulos che sfiorano il 2-4, i gol di scarto rimangono tre e ora la Croazia ha in mano il suo destino.

LE DICHIARAZIONI

Il commissario tecnico della nazionale greca, Michael Skibbe, non nasconde l'amarezza per il risultato: "Abbiamo commesso troppi errori a livello difensivo, soprattutto il primo e il quarto gol ce li siamo fatti praticamente da soli, gli avversari sono stati bravi a punirci senza pensarci due volte. Tra 3 giorni sarà comunque tutta un'altra storia, la qualificazione è ormai compromessa ma noi faremo del nostro meglio, anche perché peggio di così è davvero difficile". Le parole di Ivan Rakitic ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente siamo molto felici della nostra partita, penso che abbiamo dominato ogni fase del gioco e imposto la nostra supremazia su ogni zona del campo, ora dobbiamo pensare a quello che può accadere tra 3 giorni ad Atene, non sarà facile giocare in Grecia, ora è come se ripartissimo dallo 0-0, faremmo un grosso sbaglio a considerarci già qualificati, il difficile deve ancora arrivare".

CLICCA QUI PER IL VIDEO CROAZIA GRECIA (4-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018

