Video/ Irlanda del Nord Svizzera (0-1): highlights e i gol della partita (Qualificazioni Mondiali 2018)

Video Irlanda del Nord Svizzera (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita giocata a Belfast e valida nel torneo di qualificazione ai Mondiali 2018.

10 novembre 2017 Stefano Belli

Video Irlanda del Nord Svizzera (LaPresse)

La Svizzera espugna il Windsor Park di Belfast battendo di misura l'Irlanda del Nord nel match d'andata valido per i play-off delle qualificazioni ai mondiali del 2018 in Russia. La nazionale di Vladimir Petkovic con la vittoria in trasferta ipoteca l'accesso alla fase finale, tra pochi giorni a Basilea gli elvetici potranno sfruttare anche il fattore campo e il supporto del pubblico per mettere in cassaforte il pass per la kermesse iridata in programma dal 14 giugno al 15 luglio 2018. Sul piano del gioco gli ospiti dimostrano di essere nettamente superiori rispetto agli avversari ma sciupano molte palle gol con Xhaka, Seferovic e Shaqiri, a dare una grossa mano agli svizzeri ci pensa l'arbitro Hategan che assegna un rigore inesistente per un presunto fallo di mano di Evans, il replay scagiona totalmente il giocatore nordirlandese che colpisce il pallone con la spalla, e in ogni caso l'arto era attaccato al corpo. Dagli undici metri Ricardo Rodriguez non sbaglia e spiazza McGovern, l'errore del direttore di gara si rivelerà davvero pesante perché di fatto ha deciso la contesa, sebbene gli elvetici abbiano avuto la possibilità di raddoppiare in più frangenti. Padroni di casa decisamente danneggiati dalle decisioni arbitrali ma che non hanno protestato più di tanto, a ennesima conferma della grande signorilità che contraddistingue la nazionale di O'Neill. Dopodomani sarà difficile per l'Irlanda del Nord ribaltare la situazione, ma non si sa mai.

LE DICHIARAZIONI

A fine gara è intervenuto Blerim Dzemaili, centrocampista della Svizzera: "Credo sia prematuro pensare di esserci già qualificarci con una gara di anticipo, abbiamo giocato bene disputando la gara che avremmo dovuto fare col Portogallo, siamo tornati a esprimerci sui nostri standard e, cosa più importante, abbiamo vinto mettendo una seria ipoteca sull'accesso alla fase finale dei mondiali. L'Irlanda del Nord si è dimostrata una squadra fisicamente molto forte che ci ha messo in difficoltà sui contrasti. Il rigore? Non l'ho visto bene ma se la mano è in alto rischi sempre che l'arbitro te lo fischi". Prende la parola anche Xherdan Shaqiri: "Abbiamo ancora una partita davanti a noi, c'è la gara di ritorno da disputare. Siamo molto soddisfatti del risultato odierno, è sempre molto difficile giocare in Irlanda del Nord, sono orgoglioso della prestazione, sono molto fiducioso per la qualificazione, tra 3 giorni potremo contare anche il supporto dei tifosi. Abbiamo creato tante occasioni e personalmente sono soddisfatto della mia prova, sono anche andato vicino al gol ma quel che contava veramente era vincere".

