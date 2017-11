WWE Live 2017 Milano/ Streaming video e diretta tv, orario e vincitori (Wrestling)

Wwe live 2017 Milano: info streaming video e diretta tv dell'appuntamento al Mediolanum di Assago del Wrestling Americano. Programma, orario e vincitori.

10 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta WWE Live Milano (LaPresse)

Il grande spettacolo del WWE, la massima federazione del Wrestling americano torna in Italia e lo fa questa sera venerdi 10 novembre 2017 a Milano alle ore 20.00 e per la precisione nel bel palcoscenico del Mediolanum Forum di Assago. Saranno però ben tre i giorni dedicati agli appassionati italiani del circuito WWE, dato che la tappa lombarda sarà solo la prima di un piccolo tour che nelle serate di domani e domenica 12 novembre toccherà anche Padova e Firenze. Tanti quindi i protagonisti chiamati oggi sul ring, da Aj Styles a Randy Orton fino a Kevin Owens, ma il calendario di questo tour italiano è davvero ben ricco.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

L’evento WWE Live in programma a Forum di Assago (Milano) a partire dalle ore 20:00 di questa sera, non sarà trasmesso in diretta tv e di conseguenza non sono note informazioni riguardanti l’eventuale diretta streaming video degli incontri previsti oggi. Chi volesse gustarsi lo show in diretta potrà sfruttare i canali social Facebook, Twitter e Instagram, della federazione del wrestling americano.

GLI INCONTRI

Come detto il programma di questa tappa milanese del tour italiano del Wrestling WWE è davvero ricco e interessante: con la Sourvivor Series (uno degli eventi pay per view di punta del circus) ormai alle porte, la card in palio questa sera al Mediolanum Forum risulta particolarmente preziosa. Va inoltre aggiunto che oggi non sarà più prevista la Final 5 ways per il titolo WWE ma ci saranno solo scontri singoli. Proprio a Milano ecco che quindi andrà in scena la battaglia tra Jinder Mahal e Aj Styles per il titolo di Campione della WWE: il wrestler originario di Calgary proverà quindi rimediare al KO subito dal The Phenomenal pochi giorni fa all’appuntamento di Manchester. Non dimentichiamo poi i duelli tra Randy Orton e Kevin Owens oltre che la sempre grata presenza delle Divas che senza dubbio aggiungeranno ancor più carattere e spettacolo alla manifestazione, che ha già il (quasi) tutto esaurito. Da segnalare inoltre lo Smack Down Tag Team Championship Fatal Four Match tra la New Day, The Usos, Rusev & Aiden English e The Bludgeon Brothers.

