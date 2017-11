Andria-Bisceglie/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Andria-Bisceglie: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 14^ giornata di Serie C

11 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Andria-Bisceglie, LaPresse

Andria-Bisceglie, diretta dall'arbitro Paride De Angeli della sezione di Abbiategrasso, sabato 11 novembre 2017 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali del sabato della quattordicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA ANDRIA-BISCEGLIE

Derby pugliese tra Andria-Bisceglie senza diretta tv sui canali in chiaro e a pagamento, sarà prevista solo la diretta streaming video via internet per gli abbonati al portale elevensports.it, dopo aver sottoscritto un abbonamento ai pacchetti relativi alle due squadre o anche dopo aver acquistato il match come evento singolo.

IL CONTESTO

In casa della Sicula Leonzio nel turno infrasettimanale, l'Andria ha pareggiato uno a uno vedendo però sfumare per l'ennesima volta nei minuti finali di un match la vittoria. I biancazzurri si erano portati in vantaggio nel primo tempo con Lattanzio, ma a nove minuti dal novantesimo un calcio di rigore trasformato da Arcidiacono ha salvato i siciliani dalla sconfitta. L'Andria resta ultima in classifica a quota nove punti, ma in coabitazione con Casertana ed Akragas dopo gli ultimi tre pareggi consecutivi ottenuti, e a una sola lunghezza da Fondi e Paganese. Tutto ancora aperto, ma il Bisceglie andrà preso con le molle visto che da matricola di punti ne ha già incamerati quindici, gli ultimi tre nel turno infrasettimanale in casa contro il Matera, battuto due a uno con i gol di Dentello Azzi su rigore e Jovanovic al novantaquattresimo. Vittoria importantissima che ha permesso peraltro al Bisceglie di interrompere una serie di tre sconfitte consecutive che si era fatta preoccupante.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si scontreranno presso lo stadio Degli Ulivi di Andria: padroni di casa in campo con Maurantonio alle spalle di una difesa a tre composta da Celli, Allegrini e dal romeno Rada. Esposito, Quinto e Piccinni giocheranno a centrocampo in zona centrale, mentre De Giorgi sulla fascia destra e il brasiliano Curcio sulla fascia sinistra saranno gli esterni laterali. In avanti il bosniaco Nadarevic sarà affiancato a Lattanzio. Risponderà il Bisceglie con Crispino estremo difensore dietro una difesa a quattro con il bosniaco Markic schierato in posizione di terzino destro, Delvino schierato in posizione di terzino sinistro e il croato Jurkic e Petta impiegati come centrali difensivi. Risolo, D'Ancora e il croato Vrdoljak giocheranno nei tre dei centrocampo, mentre nel tridente offensivo saranno impiegati Gabrielloni, Partipilo e il brasiliano Dentello Azzi.

LA CHIAVE TATTICA

3-5-2 per l'Andria di Loseto, 4-3-3 per il Bisceglie di Zavettieri. Lo scontro tattico sarà interessante tra due squadre capaci di mettere in difficoltà anche squadre blasonate nelle ultime partite. In questa stagione Andria e Bisceglie si sono già trovate di fronte in Coppa Italia di Serie C, unica vittoria stagionale dell'Andria ancora a secco in campionato, ma vincente nel confronto del 6 agosto scorso contro i nerazzurri grazie ad una rete di Barisic al novantesimo. In campionato Andria e Bisceglie non si affrontano dalla stagione 2014/15 in Serie D, in un campionato vinto dall'Andria che pareggiò zero a zero il 3 maggio 2015 in casa contro i nerazzurri, mentre in trasferta vinse tre a due nel precedente del 21 dicembre 2014.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker sembrano essere convinti del fatto che per l'Andria i tempi possono essere maturi per la tanto attesa prima vittoria in campionato, successo interno quotato 2.10 da Betclic, mentre Bwin propone a 3.10 la quoa del pareggio e Bet365 a 3.50 la quota relativa al successo interno. Sempre Bet365 propone a 2.35 la quota per l'over 2.5 e a 1.57 la quota relativa all'under 2.5.

