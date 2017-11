Atp Next Gen 2017 / Diretta Rublev Chung info streaming video e tv, orario della finale (Milano, oggi)

Diretta Atp Next Gen 2017 Rublev Chung info streaming video e tv, orario e risultato della finale del torneo di Milano, il Master Under 21 (oggi sabato 11 novembre)

11 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Atp Next Gen 2017 (Foto LaPresse)

Andrey Rublev e Hyeon Chung si giocheranno stasera la finale del torneo Atp Next Gen 2017, la prima edizione della competizione che l’Atp ha voluto come un Master di fine anno riservato agli Under 21, antipasto di quello tradizionale di fine anno con gli otto più forti tennisti del mondo quest’anno. Il concetto è lo stesso: hanno partecipato i migliori otto tennisti in classifica (compresa una wild card italiana), naturalmente considerando solo i nati dal 1996 in poi e con l’eccezione Alexander Zverev, che da numero 3 al mondo parteciperà al Master “dei grandi” settimana prossima a Londra. Le novità però sono tante, a partire dalla sede di Milano, che ha riportato il capoluogo lombardo nel circuito del grande tennis, ma soprattutto tante innovazioni regolamentari che potrebbero in futuro rivoluzionare il tennis - una per tutte, bastano 4 game per vincere un set. Oggi dunque sapremo chi sarà il re - o forse dovremmo dire il ‘principe ereditario’: si contendono il titolo il russo Rublev e il sudcoreano Chung. Appuntamento alle ore 21.00, quando è in programma la finale primo posto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE L’ATP NEXT GEN DI TENNIS

Il torneo Atp Next Gen 2017 è trasmesso in diretta tv su SuperTennis, web-tv federale che trovate al numero 64 del telecomando oppure, per gli abbonati Sky, anche al numero 224 del bouquet satellitare; inoltre sarà disponibile anche la diretta streaming video, visitando il sito www.supertecannis.tv. Il portale ufficiale della competizione con tutte le informazioni utili è invece www.nextgenatpfinals.com.

I DUE FINALISTI

Andrey Rublev, in assenza di Zverev, era considerato il favorito all’inizio di queste Next Gen: pronostico rispettato finora, il russo che era il più alto in classifica degli otto partecipanti e ha raggiunto a settembre i quarti degli Us Open è arrivato in finale battendo in semifinale il croato Borna Coric in tre set con il risultato di 4-1, 4-3 (6), 4-1. Affermazioni dunque nette sia nel primo sia nel terzo set, solo il secondo è stato più combattuto, ma è apparsa meritatissimo la vittoria di Rublev, che sta confermando di essere uno dei talenti più interessanti in circolazione e di avere qualcosa in più di tutti (o quasi) i coetanei.

Hyeon Chung è lo sfidante, comunque da non sottovalutare perché essere numero 54 del mondo a 21 anni non è certo disprezzabile. In ottica italiana viene un po’ di tristezza pensando che fra gli juniores Chung perse contro Gianluigi Quinzi la finale di Wimbledon, ma adesso è decisamente più avanti dell’azzurro nel tennis dei grandi. Una crescita molto interessante quella del coreano, certificata dalla vittoria nella combattuta semifinale di ieri sera contro l’altro russo Daniil Medvedev con il punteggio di 4-1, 4-1, 3-4 (4), 1-4, 4-0. Chung dunque ha dominato i primi due set, poi ha subito il ritorno dell’avversario ma ha saputo chiudere i conti al quinto set con un 4-0 che non ammette repliche.

