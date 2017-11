Avellino Entella/ treaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Avellino Entella: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la 14^ giornata del campionato di Serie B

Avellino Entella, Serie B 14^ giornata (LaPresse)

Avellino Entella, gara diretta dall'arbitro Minelli e in programma oggi sabato 4 novembre 2017, la sfida dello Stadio Partenio-Adriano Lombardi sarà valida per la quattordicesima giornata di Serie B 2017/2018. Confronto importante quello tra la formazione di Walter Alfredo Novellino e quella di Alfredo Aglietti, che ha sostituito martedì l’esonerato Castorina, due squadre che arrivano da un momento negativo a questo appuntamento. I Lupi hanno raccolto solo quattro punti nelle ultime cinque partite: tre sconfitte (2-3 con la Salernitana, 2-1 con il Pescara e 2-0 contro il Parma), una vittoria (1-0 contro l’Ascoli) e il pareggio dell’ultima giornata contro il Perugia per 1-1 reti di Ardemagni e Cerri. Ancora peggio la formazione chiavarina, che ha raccolto solo due punti nelle ultime cinque giornate: tre sconfitte (2-3 con l’Empoli, 3-1 con il Parma e 2-0 contro il Palermo) e due pareggi, 1-1 contro la Cremone e, nell’ultima giornata, 2-2 contro il Cesena. Un pareggio costato caro a Castorina, esonerato dal patron Gozzi. L’Avellino è situato all’undicesimo posto con 17 punti, in coabitazione con Pescara e Novara, mentre l’Entella al diciassettesimo posto con 14 punti, in coabitazione con il Foggia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Avellino Entella sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio sul canale 251, Sky Calcio 1 HD; appuntamento allora per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO ENTELLA

Reduce dal pareggio esterno per 1-1 contro il Perugia di Breda, l’Avellino guidato da Novellino dovrebbe riproporre il 4-3-3. In porta il giovane romeno Radu, in prestito dall’Inter, mentre in difesa confermati Laverone e Ngawa sulle corsie esterne, con il tandem Suagher-Migliorini al centro. Il trio in mediana con Moretti in cabina di regia, con Di Tacchio e D’Angelo mezzali; attenzione però alla candidatura dello slovacco Lasik, in ottima forma nell’ultimo periodo. Qualche dubbio in più in attacco, con Ardemagni unico ad avere la maglia da titolare assicurata; contro il Perugia sono partiti dal 1’ i giovani Molina e Asencio, ma il sempreverde Gigi Castaldo chiede spazio. Attenzione, inoltre, al marocchino Bidaoui, che scalpita.

Qualche dubbio in più per ciò che riguarda la Virtus Entella, con Aglietti che ha sostituito Castorina ad inizio settimana e non ha avuto molto tempo per preparare la partita. Potrebbero esserci, pertanto, alcuni cambi rispetto alla formazione tipo adottata dall’ex tecnico della Primavera chiavarina. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-1-2, marchio di fabbrica del tecnico, con Iacobucci titolare tra i pali. In difesa spazio a Belli e Brivio sulle corsie esterne, con il giovane De Santis e Benedetti al centro. Capitan Troiano confermato in cabina di regia, con Eramo e Crimi che dovrebbero essere riconfermati ai suoi fianchi. Qualche possibile novità per il reparto avanzato, con La Mantia e De Luca che dovrebbero trovare continuità. Ballottaggio Nizzetto-Baraye per completare il pacchetto.

LA CHIAVE TATTICA

Sarà una partita molto tattica quella tra Avellino ed Entella, due squadre alla ricerca di punti importanti per risalire la classifica. Novellino ha sempre adottato uno stile di gioco accorto, difensivista, pronto a colpire l’avversario in contropiede; discorso simile, probabilmente, per Aglietti, che è alla prima partita da nuovo tecnico dell’Entella, stesso discorso: l’allenatore biancazzurro tenterà di bloccare i punti di forza della compagine campana, affidandosi alla genialità del reparto avanzato per fare male ai Lupi. Ardemagni è lo spauracchio numero uno per l’Entella: il bomber, tra i più continui in Serie B, è reduce da un ottimo periodo. Attenzione anche all’esperienza di Castaldo e all’inventiva del talentuoso Asencio. Sarà De Luca, invece, il pericolo numero per l’Avellino: la Zanzara sta trovando continuità e con La Mantia forma un tandem ben assortito.

QUOTE E PRONOSTICO

Avellino Entella, quote e pronostico: padroni di casa favoriti secondo le quote dei bookmakers. Snai offre l’1-X-2 a 2,00-3,25-3,85. Per quanto riguarda il numero di gol, Snai propone Under 2,5 e Over 2,5 (meno o più di tre reti segnate nei 90’) rispettivamente a 1,85 e 1,87. Gol e No Gol, invece, rispettivamente a 1,67 e 2,05. La chiave tattica della partita, nonostante le quote che sorridono allo spettacolo, portano ad affidarsi all’Under 2,5. L’Entella ha palesato diversi problemi nelle ultime uscite e Aglietti ha avuto troppo poco tempo per aggiustare la situazione: l’Avellino, anche grazie al fattore stadio, potrebbe ottenere i tre punti e la quota stuzzica parecchio.

