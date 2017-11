Casertana-Paganese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

11 novembre 2017 Stefano Belli

Casertana-Paganese, diretta dall'arbitro Daniel Amabile della sezione di Vicenza, sabato 11 novembre 2017 alle ore 20.30, sarà uno dei due posticipi serali del programma della quattordicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA CASERTANA-PAGANESE

La partita Casertana-Paganese non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ci sarà la possibilità però di seguire l'incontro con un abbonamento al sito elevensports.it (o anche registrandosi e acquistando il match come singolo evento) in diretta streaming video via internet.

IL CONTESTO

Derby campano molto delicato in chiave di classifica: la Casertana dopo l'ultimo ko in casa della capolista Lecce occupa con nove punti l'ultimo posto della classifica del girone C del campionato di Serie C in coabitazione con Akragas ed Andria, mentre la Paganese ha appena un punto in più, non essendo riuscita a dare continuità alla sorprendente vittoria sul campo del Siracusa per tre a due, crollando nel turno infrasettimanale in casa, subendo un perentorio cinque a due dal Catania. E' vero che Casertana e Paganese nell'ultima giornata disputata martedì scorso sono state opposte alle due squadre che attualmente occupano il primo e il secondo posto in classifica, ma proprio la graduatoria dice che lasciare altri punti per strada è sempre più pericoloso, in una realtà del campionato che sta cominciando a definire le proprie gerarchie. E la tendenza generale delle due formazioni non è confortante, la Casertana ha ottenuto solo due punti nelle ultime cinque partite (e non vince dallo scorso 6 ottobre), la Paganese quattro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match: difesa a tre con Rainone, il ceko Polak e Lorenzini nella Casertana, davanti all'estremo difensore Cardelli. A centrocampo, il croato Rajcic e Carriero saranno i centrali sulla mediana, mentre Iacopo Galli avrà il compito di presidiare la fascia destra e Ferrara la fascia sinistra. De Marco sarà il trequartista chiamato ad ispirare il dueo offensivo, con Marotta e Turchetta schierati dal primo minuto. Risponderà la Paganese con Riccardo Galli in porta, Della Corte schierato in posizione di terzino destro e Pavan in posizione di terzino sinistro, mentre Meroni e Piana saranno i due difensori centrali. Centrocampisti arretrati, Carcione e Tascone copriranno le spalle a Regolanti, Scarpa e Cesaretti, mentre Talamo giocherà come unica punta in attacco.

LA CHIAVE TATTICA

3-4-1-2 per la Casertana di D'Angelo che nonostante diversi cambi di modulo, quest'anno sta soffrendo senza trovare equilibrio né continuità di risultati. Nella Paganese Favo insisterà su un 4-2-3-1 andato avanti tra alti e bassi nelle ultime uscite. La Casertana ha ospitato la Paganese per l'ultima volta in campionato il 21 gennaio 2017, vincendo due a zero grazie alle reti messe a segno da De Filippo e Ciotola. La Paganese ha perso tutti e tre gli ultimi precedenti in casa della Casertana e cinque delle ultime sei partite contro i diretti avversari di questo turno di campionato. L'ultimo risultato utile della Paganese contro la Casertana risale al due a due dell'11 gennaio del 2016 a Pagani, con i padroni di casa che rimontarono prima con Guerri il gol di De Angelis, e poi con Caccavallo al novantesimo il successivo vantaggo casertano di Matute.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse dimostrano di puntare sulla Casertana, con vittoria interna quotata 2.05 da Betclic, mentre Bwin alza fino a 3.50 la quota relativa al pareggio e Bet365 fino a 3.50 la quota per il successo esterno. Unibet quota 1.62 l'under 2.5, mentre la quota dell'over 2.5 viene proposta a 2.35 da Bet365.

