Conegliano Sliedrecht/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League volley)

Diretta Conegliano Sliedrecht: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di volley femminile nel terzo turno di Champions League 2017-2018.

11 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Conegliano Sliedrecht (Twitter)

Conegliano Sliedrecht, diretta dagli arbitri Carole Hepp e Michail Koutsoulas, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 11 novembre 2017, alle ore 20.30 al PalaVerde di Villorba (Treviso), valida come ritorno nel terzo turno preliminare della Champions League 2017-2018. Le pantere di Santarelli tornano in campo per l’Europa e lo fanno di fronte al proprio pubblico: obiettivo dichiarato quello di trovare l’ennesimo successo che porterebbe le venete alla fase a gironi della massima competizione sul continente. Di certo Conegliano non si lascerà sfuggire quello che pare l’obiettano minimo per Santarelli e le sue ragazze, che stanno mietendo successi anche in campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partite di Champions League tra Conegliano e Sliedrecht verrà trasmessa in diretta tv sulla tv satellitare di Sky: appuntamento quindi alle ore 20.30 sul canale Fox Sport HD al numero 204 del telecomando. Diretta streaming video della partita di volley femminile tramite il servizio Sky Go, riservato ai soli abbonati.

QUI CONEGLIANO

Di fronte al pubblico di casa Conegliano non può fallire: la qualificazione al tabellone finale della Champions League è a un passo per le pantere, ben indirizzate a conseguire una nuova vittoria decisiva. L’impresa poi sulla carta non pare neanche impossibile per le venete, anzi tutt’altro: il 3-0 messo a bilancio nella sfida di andata in terra olandese ha messo le cose in chiaro contro lo Sliedrecht, formazione che si è rivelata di livello inferiore, seppur tenace e con grandi prospettive. Ancora una volta Conegliano, pur fuori di casa, è riuscita a mettere in mostra la grande superiorità tecnica e fisica delle sue ragazze, nonostante i tanti impegni ravvicinati: difficile quindi immaginare che la squadra di Santarelli possa oggi fermarsi e buttare via una qualificazione ormai già in cassaforte.

QUI SLIEDRECHT

Per lo Sliedrecht il passaggio del turno stasera si annuncia a dir poco in salita, anche solo considerando il 3-0 subto in casa pochi giorni fa. Nonostante il calore del pubblico olandese e la buona volontà della squadra di Van Wezel, il match di andata ha visto solo il segno delle pantere, nettamente superiori alla formazione olandese, che pure ha mostrato ottimi elementi in quell’occasione. Dati alla mano, il tecnico olandese ha a disposizione ottime individualità, tanti talenti pronti ad esplodere e interpreti efficaci della scuola olandese ma va detto che tecnicamente e soprattutto fisicamente, lo Sliedrecht ha ancora tanto da recuperare per essere al livello di Conegliano. se l'obbiettivo quindi della qualificazione pare ben difficile da ottenere stasera in veneto, di certo la quadra olandese scenderà in ogni caso in campo per dare il meglio di sè e sorprendere il pubblico delle pantere.

