Cosenza-Juve Stabia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cosenza-Juve Stabia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 14^ giornata di Serie C

11 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Cosenza-Juve Stabia, LaPresse

Cosenza-Juve Stabia, diretta dall'arbitro Vincenzo Fiorini della sezione di Frosinone, sabato 11 novembre 2017 alle ore 18.30, sarà uno dei match del programma della quattordicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Con una brillante vittoria per due a zero sul campo dell'Akragas, il Cosenza nel turno infrasettimanale ha ottenuto una vittoria capace di essere ossigeno puro dopo un inizio di campionato estremamente difficile per la formazione calabrese. I gol di Statella e Bruccini hanno chiuso in mezz'ora una partita difficile in chiave di classifica, con i rossoblu che alla vigilia del match avevano gli stessi punti degli agrigentini, ma che sono riusciti a cambiare il loro passo ultimamente, ottenendo sette punti nelle ultime quattro partite, a fronte dei quattro raccolti nelle precedenti otto.

L'arrivo di Braglia ha portato buone reazioni fra i giocatori silani, i tanti problemi societari sembrano pesare su un Akragas che con quattro sconfitte su quattro nelle ultime partite di campionato ha dimostrato di soffrire non poco l'incertezza che regna attorno al club siciliano. Lo spirito indomito trasmesso negli ultimi mesi dal mister Di Napoli ai suoi ragazzi non è bastato, in un campionato senza retrocessioni dirette ci sarà comunque la possibilità di recuperare fino alla fine, ma ora la necessità per i siciliani è uscir da questo loop di sconfitte.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE COSENZA-JUVE STABIA

Sfida tutta da seguire ma non trasmessa in diretta tv. Sarà prevista solo la diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno sul sito elevensports.it, dopo aver sottoscritto un abbonamento o anche dopo aver acquistato la partita in evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio San Vito di Cosenza si affronteranno queste probabili formazioni. Rossoblu padroni di casa in campo con Perina a difesa della porta, Corsi sull'out difensivo di destra e Pinna sull'out difensivo di sinistra, mentre Dermaku e Idda giocheranno come difensori centrali. A centrocampo spazio a Statella, Palmiero e Bruccini, mentre Mungo avrà compiti da trequartista, confermato alle spalle del duo offensivo composto da Tutino e dal francese Baclet. Risponderà la Juve Stabia con il portiere Branduani alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Nava, l'argentino Morero, Bachini e Lisi. A centrocampo giocheranno Canotto, il camerunese Matute, Viola e Mastalli sempre schierati dalla corsia laterale di destra a quella di sinistra, mentre sul fronte d'attacco faranno coppia Paponi e Simeri.

LA CHIAVE TATTICA

L'allenatore del Cosenza, Braglia, insisterà sul suo 4-3-1-2, mentre i tecnici della Juve Stabia, il duo Ferrara-Caserta, faranno muovere la loro squadra con il 3-5-2. Il Cosenza è scivolato in casa contro la Juve Stabia nell'ultimo precedente di campionato tra le due squadre, datato 19 marzo 2017. Spettacolare due a quattro per i campani con le doppiette di Lisi e Kanouté, a nulla valse ai cosentini l'altra doppietta realizzata da Baclet. Il Cosenza ha battuto per l'ultima volta in casa la Juve Stabia il 28 febbraio del 2016, due a uno con reti di Arrighini e La Mantia e con le Vespe capaci solo di accorciare le distanze nella ripresa con Diop.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker sembrano privilegiare il Cosenza ma con grande prudenza, anche in virtù del fattore campo favorevole ai silani. Vittoria interna quotata 2.30 da Betclic, mentre Bet365 propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e Bwin offre a 3.10 la quota per il successo esterno delle Vespe. Bet265 quota 2.25 l'over 2.5 ed Unibet propone a 1.65 l'under 2.5.

