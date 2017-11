Costa d’Avorio Marocco/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Costa d’Avorio Marocco info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato-live. Big match in terra africana per l’ultimo turno delle qualificazioni

11 novembre 2017 Davide Giancristofaro

La nazionale della Costa d'Avorio - Instagram

Si giocherà questa sera, dalle ore 18:30, la sfida fra la nazionale della Costa D’Avorio e quella del Marocco, match valevole per le qualificazioni in vista dei mondiali in Russia, di scena in quel dello stadio Félix-Houphouët-Boigny di Le Plateau. Una gara che vedrà di fronte due fra le selezioni africane storicamente più forti, con i magrebini sono attualmente in testa al proprio girone, a quota nove punti, ma gli ivoriani sono alle loro spalle, a otto lunghezze, e di conseguenza servirà questa nuova prestigiosa sfida per stabilire chi delle due potrà strappare il pass per il campionato di calcio della prossima estate. Andiamo a scoprire insieme le probabili formazioni del match. LE

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

La partitissima del calcio africano, Costa D'Avorio Marocco, valevole per gli spareggi mondiali, sarà visibile in tv, ma solo in differita, visto che verrà trasmessa dalle ore 20:30 di oggi su Premium Sport 2. Vi ricordiamo anche la possibilità di seguire la gara in questione in diretta streaming video attraverso pc, tablet o smartphone, grazie l’applicazione dedicata Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI COSTA D’AVORIO MAROCCO

Partiamo dal probabile schieramento della nazionale di casa, la Costa d’Avorio allenata dall’ex calciatore della nazionale belga Marc Wilmots, tecnico 48enne. Non ci dovrebbero essere pesanti assenze fra le fila ivoriane, al di la dei due ex romanisti Gervinho e Doumbia, entrambi out per infortunio. Costa d’Avorio che dovrebbe quindi disporsi in campo con un offensivo 4-3-3 dove in porta avremo Gbohouo, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro composta dalla stella del Manchester United Bailly, in mezzo a fare coppia con Kanon. Sulle due corsie, invece, spazio ad un’altra star come Serge Aurier, capitano della formazione e giocatore del Tottenham, con Konan sulla fascia mancina. A centrocampo, chiavi della squadra affidata ai piedi di Gbamin, giocatore di belle speranze del Magonza, con il milanista Kessie interno di destra e Dié a sinistra. Infine l’attacco, con Kodjia punta centrale, Cornet largo a destra, e Assalé a sinistra.

Passiamo quindi ad analizzare la formazione della nazionale marocchina guidata dal commissario tecnico di origini francesi, Hervé Renard. Diversi gli assenti nella selezione magrebina, a cominciare dal capitano Benatia, giocatore di proprietà della Juventus che si è infortunato di recente ma che è stato comunque convocato. Out anche l’esterno di destra Nordin Amrabat, altro elemento di spicco del Marocco, mentre sono squalificati Boutaib ed El Ahamadi. Assenza pesante soprattutto della punta centrale, reduce da una tripletta contro il Gabon. Ipotizzabile un 4-3-3 con Alioui in mezzo all’attacco spalleggiato da Ziyech a sinistra, con Mahi adattato al ruolo di esterno di destra. A centrocampo, Sofyan Amrabat in cabina di regia, con ai suoi fianchi Boussoufa e Belhanda. Infine la retroguardia, composta da quattro giocatori, leggasi Dirar a destra, Hakimi a sinistra (talento del Real), e Saiss ed El Yamiq in mezzo. In porta andrà Munir.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere le quote per le scommesse di Costa D’Avorio-Marocco, con la Snai, agenzia italiana, che vede gli ivoriani favoriti, visto che il segno 1 è quotato 1.90, mentre il segno 2, il successo marocchino, è dato a 4.00. 2.90, infine, l’X, il pareggio.

