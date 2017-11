Danimarca Irlanda/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Danimarca Irlanda: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'andata dei playoff nelle qualificazioni al Mondiale 2018

Danimarca Irlanda, che sarà diretta dal serbo Milorad Mazic, si gioca al Telia Park di Copenhagen: calcio d’inizio alle ore 20:45 di sabato 11 novembre per l’andata dei playoff per le qualificazioni al Mondiale 2018. E’ dentro o fuori: doppia sfida con le regole UEFA a disciplinare i gol in trasferta che valgono doppio, i supplementari e i rigori, chi vince va in Russia per la fase finale del prossimo anno mentre che perde è eliminato. A priori è difficile stabilire quale squadra sia davvero favorita: forse la Danimarca, ma non bisogna mai sottovalutare l’orgoglio di un Irlanda che dà sempre tutto fino all’ultimo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Danimarca Irlanda è trasmessa sulla televisione satellitare a pagamento: appuntamento in diretta tv per tutti gli abbonati su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 409490), con la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

La Danimarca è rimasta in corsa fino all’ultimo per la qualificazione diretta: aveva battuto 4-0 la Polonia rimettendosi in piena scia della capolista, che però non ha più sbagliato. Allo stesso tempo gli scandinavi hanno rischiato l’eliminazione immediata, ma sono riusciti a vincere in Montenegro ottenendo così il secondo posto nel girone e di conseguenza l’accesso ai playoff. Per quanto riguarda l’Irlanda, la seconda piazza ottenuta all’ultimo ha rispettato la tradizione “eroica” della nazionale: la qualificazione al playoff è arrivata grazie alla vittoria in Galles nell’ultima giornata del girone, con un gol di James MClean che ancora una volta ha concesso una chance a un’Irlanda che fino alla sconfitta interna contro la Serbia era in corsa anche per il primo posto. Entrambe hanno già partecipato ai Mondiali, facendo buone cose in determinate occasioni; arrivando alla fase finale in Russia non sarebbero certo delle cenerentole ma avrebbero invece la consapevolezza di potersela giocare, anche se non sono nel loro migliore momento.

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA IRLANDA

Qualche ballottaggio ancora aperto per Age Hareide, che tutto sommato ha però un’idea chiara di come disporre la sua squadra: di fatto sarà un 4-2-1-3, che può agilmente trasformarsi in un 4-2-3-1 più classico. La differenza è data dall’atteggiamento dei due esterni, che dovrebbero essere Yussuf Poulsen e Pione Sisto: nel primo caso affiancherebbero la prima punta, nel secondo giocherebbero sulla stessa linea di Eriksen che ovviamente è il leader della squadra. A proposito della prima punta: Nicolai Jorgensen è leggermente favorito su Bendtner e Dolberg, senza parlare ovviamente di Viktor Fischer - anche lui passato dall’Ajax - che contende un posto a Sisto. A centrocampo Delaney e Kvist dovrebbero essere i prescelti, in vantaggio entrambi su Lasse Schone; in difesa invece spazio a capitan Kjaer, che appare rinato nel Siviglia, in coppia con Andreas Christensen che sta avendo tanto spazio nel Chelsea, sulle fasce Dalsgaard e Durmisi mentre in porta c’è il figlio d’arte Kasper Schmeichel.

Martin O’Neill conferma il 4-3-3 che ha vinto a Cardiff, o almeno così dovrebbe essere: poche sorprese nell’Irlanda che ancora una volta si affida al tridente composto da Brady e McClean, che agiscono sulle corsie laterali, e da Daryl Murphy che invece sarà la punta centrale di riferimento. A centrocampo comanda Meyler, che sarà anche insignito della fascia di capitano; insieme a lui giocheranno come mezzali Arter e Hendrick, che partono in vantaggio rispetto a Glenn Whelan che può essere una buona alternativa a partita in corso, da lanciare in campo per aumentare la quantità nel settore nevralgico. L’Irlanda baserà comunque molto del suo gioco sulla difesa: dunque a protezione del portiere Randolph ci saranno Shane Duffy e Clark come centrali, con Christie e Ward che invece saranno i due laterali. Unico ballottaggio, quello che coinvolge Kevin Long che potrebbe prendere il posto di uno dei due centrali di difesa.

QUOTE E PRONOSTICO

Si gioca in Danimarca, e gli scandinavi sono ancor più favoriti per questa partita: lo dice anche l’agenzia di scommesse Snai, le cui quote su 1X2 finale ci dicono che il segno 1 per la vittoria danese vale 1,70 contro il 5,25 che accompagna il segno 2 per la vittoria dell’Irlanda, dunque una differenza piuttosto chiara. Il segno X, che dovete giocare per il pareggio, vi permetterà nel caso di guadagnare 3,45 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

