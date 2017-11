Diretta/ Slalom femminile Levi: streaming video e tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo di Sci)

Diretta Slalom Femminile: info streaming video e tv, orario e risultato live della prova di Levi in Finlandia per la Coppa del Mondo di Sci 2017.

11 novembre 2017 Michela Colombo

Mikaela Shiffrin (LaPresse)

Dopo una settimana di pausa occorsa dopo la prova inaugurale di Solden, la Coppa del mondo di Sci femminile torna protagonista assoluta oggi sabato 11 novembre lo fa a Levi in Finlandia. Sulla famosa pista Black del comprensorio di Kittila andrà in scena lo slalom speciale, una delle discipline più antiche dello sci alpino moderno. Regina della neve finlandese e della specialità è ovviamente Mikaela Shiffrin attesa oggi alla grande riconferma da campionessa in carica dopo il primo posto conquistato a podio nel novembre 2016. Tante comunque le sciatrici attese oggi in pista, da Frida Hasndotter alle azzurre Irene Curtoni, Manuela Moelgg e Chiara Costazza: prima però di dare il via alla gara andiamo a ricordare come sarà possibile assistere alla prova di slalom femminile e come verrà strutturata la giornata di gara sulla neve di Levi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI LEVI

Come al solito per ogni prova della Coppa del Mondo di sci, anche in questa occasione la prima manche dello slalom avrà inizio alle ore 10.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.00. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che da tempo sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito www.raiplay.it, oppure riservata agli abbonati per quanto riguarda le app dedicate Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Finlandia tramite il portale www.fis-ski.com.

CARATTERISTICHE E PROTAGONISTE

Appuntamento regolare della Coppa del Mondo di Sci da ormai parecchi anni, sia per il campionato femminile che per il maschile, Levi è una delle pista più amate dagli appassionati delle prove tecniche dello sci alpino. La gara di oggi si svolgerà sulla pista Levi Black che si trova a Kittila, una delle più rinomate località sciistica della Finlandia, posto nella regione lappone a quasi 1000 km di distanza dalla capitale Helsinki. Parlando di favorite il nome che sorge è solo uno ed è quello di Mikaela Shiffrin che qui a Levi è salita sul podio ben tre volte, di cui l’ultima solo l'anno scorso, portandosi dietro la giovane svizzera Wendy Holdener e la slovacca Petra Vlhova. Parlando di contendenti al podio, posto che la statunitense di Vail rimane l’indiziata numero 1 alla vittoria, va conteggiata proprio la svizzera Holdener e con lei ci si aspetta molto anche la slovacca Zuzuluva, seconda nella graduatoria di specialità nella precedente stagione della Coppa del Mondo. Non dimentichiamo ovviamente la compagine italiana presente sulla neve finlandese: la lista del convocate comprende infatti la nostra Irene Curtoni, con Manuela Moelgg, fresca di terzo posto a Solden pochi giorni fa, a cui faranno compagnia anche Chiara Costazza, Federica Sosio e Roberta Midali, di ritorno dopo un anno di stop per via della rottura al crociato e del menisco.

© Riproduzione Riservata.