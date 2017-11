Fed Cup 2017/ Diretta finale Bielorussia Stati Uniti: streaming video SuperTennis, orario delle partite

Diretta Fed Cup 2017, la finale Bielorussia Stati Uniti streaming video SuperTennis: sabato 11 e domenica 12 novembre si disputa l'ultimo atto del torneo di tennis femminile per nazionali

11 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Bielorussia Stati Uniti, finale Fed Cup 2017 (Foto LaPresse)

Bielorussia Stati Uniti è la finale di Fed Cup 2017: tra sabato 11 (inizio alle ore 12:30 italiane) e domenica 12 novembre verrà assegnato il titolo del torneo di tennis femminile per nazionali. Siamo a Minsk, capitale bielorussa: alla Chizhovka Arena si gioca indoor - ovviamente - su superficie dura. Chi è favorito? Dirlo è davvero complicato, mai di certo ci troviamo di fronte a una finale che in pochi, per non dire nessuno, avrebbero potuto pronosticare anche solo quando si sono giocate le semifinali. Da una parte è un peccato non vedere gli squadroni, dall’altra questa sfida è una piacevole novità.

FINALE FED CUP 2017, DIRETTA STREAMING SU SUPERTENNIS

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE

Bielorussia Stati Uniti, finale della Fed Cup 2017, sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis, il canale federale (numero 64 del telecomando) che ha seguito tutte le fasi del torneo e che potrete seguire anche in diretta streaming video, visitando il sito www.supertennis.tv. Ricordiamo che il portale ufficiale del torneo è www.fedcup.com; su Twitter l’account ufficiale è all’indirizzo @FedCup.

QUI BIELORUSSIA

Prima finale di sempre per la Bielorussia, arrivata qui stupendo il mondo: prima il netto 4-1 all’Olanda (semifinalista 2016), poi il 3-2 alla Svizzera che certamente ha pagato il periodo nero di Belinda Bencic (che ha giocato il doppio con Martina Hingis, dominandolo quando ormai non serviva più). A dare ancor più epica alla qualificazione bielorussa, basti pensare che Victoria Azarenka non ha giocato nemmeno un match essendo fuori per maternità e poi impegnata in una causa legale con il padre del bambino. Dunque le eroine sono altre: Aliaksandra Sasnovich, oggi numero 87 Wta e che qualcosa di buono nel mondo Wta lo aveva già fatto (pur senza brillare) e soprattutto Aryna Sabalenka, una rivelazione che lo scorso mese ha vinto il primo titolo (a Tianjin) battendo in finale Maria Sharapova. Sua la vittoria decisiva contro Viktorija Golubic nella semifinale della Chizhovka Arena.

QUI STATI UNITI

Certo per le americane giocare una finale di Fed Cup non è una novità: ancora nel 2009 e 2010 ne hanno disputate due consecutive ma le hanno perse, e allora l’ultimo titolo risale al 2017. Trovare la Stars & Stripes a giocarsi il titolo non è scontato: le sorelle Williams come sappiamo onorano il torneo non troppe volte, in più Serena ha saltato praticamente tutto il 2017 e anche volendo non avrebbe potuto giocare. C’è una serie di giocatrici brave ma ancora incostanti, a partire da Sloane Stephens che prima di avere un 2017 da urlo aveva passato l’anno precedente ai box per infortunio e prima si era persa per strada. Tuttavia gli Stati Uniti hanno fatto fuori la Repubblica Ceca, che aveva vinto le ultime tre edizioni; tutti i punti li ha centrati Coco Vandeweghe, recente finalista del Wta Elite Trophy (di fatto il Master B).

CHI GIOCA?

Le convocazioni di Eduard Dubrou sono di fatto obbligate: ci sono Sabalenka (nel frattempo salita al numero 78 del ranking) e Sasnovich, che saranno le due singolariste senza se e senza ma. Da capire chi giocherà il doppio: essendo l’ultimo match in programma, finora la Bielorussia non lo ha mai disputato con il risultato in bilico. Le altree convocate sono Lidziya Marozava, numero 478 in classifica, e la diciannovenne Vera Lapko che è numero 131 e nel gennaio di ormai quasi due anni fa ha vinto gli Australian Open juniores, raggiungendo invece in ottobre i quarti di Mosca. Una delle due potrebbe essere impegnata nel doppio, ma bisognerà vedere. Per Kathy Rinaldi-Stunkel invece il ventaglio delle scelte era più ampio: non potevano rimanere fuori la campionessa degli Us Open Sloane Stephens, che però ha mancato l’accesso alle Wta Finals, e la Vandeweghe che sta vivendo la prima settimana nella Top 10 Wta. A completare il roster ci sono Shelby Rogers e Alison Riske: altre scelte sarebbero state più logiche in termini di ranking (le americane hanno 12 giocatrici nelle prime 100), ma in una finale di Fed Cup conta soprattutto l’esperienza e queste due sono forse le più indicate per portare in bacheca il titolo.

