Fondi-Sicula Leonzio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Fondi-Sicula Leonzio, diretta dal signor Tursi di Valdarno, sabato 11 novembre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il programma della quattordicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Tra le squadre al momento impelagate nella lotta per non retrocedere, Fondi e Sicula Leonzio sono probabilmente le due realtà più solide del campionato. Dopo una partenza da incubo, i pontini stanno raccogliendo i frutti del cambio di allenatore. Pareggiando in casa del Cosenza sabato scorso, il Fondi ha ottenuto il quarto risultato utile consecutivo e con dieci punti in classifica al momento sarebbe fuori dalla zona play out. Dopo la sconfitta contro il Rende che aveva interrotto un trend positivo, la Sicula Leonzio è tornata a fare punti nel turno infrasettimanale (in cui il Fondi era a riposo) pareggiando uno a uno in casa contro l'Andria, che aveva provato a sorprendere i siciliani portandosi in vantaggio a fine primo tempo con Lattanzio, ma che si è poi ritrovata raggiunta nel finale da un calcio di rigore trasformato da Arcidiacono. Un punto che permette al momento alla Sicula Leonzio di trovarsi tre punti davanti i diretti avversari del Fondi, ma i rossoblu hanno ampiamente dimostrato di non essere la squadra di inizio stagione, riuscendo a crescere partita dopo partita. Chi dovesse ottenere un risultato positivo potrebbe davvero staccarsi dalla zona salvezza, ma anche un pareggio manterrebbe intatte le ambizioni di entrambe le squadre.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA FONDI-SICULA LEONZIO

Sfida che non si potrà seguire in diretta tv, ma solo in diretta streaming video via internet dagli abbonati al portale o da chi acquisterà la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Purificato di Fondi scenderanno in campo queste probabili formazioni:i rossoblu padroni di casa giocheranno con l'estremo difensore albanese Elezaj alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Maldini, Vastola, Ghinassi e Paparusso. A centrocampo mancherà Quaini, squalificato poiché espulso nella trasferta di Cosenza, al suo posto giocherà Vasco al fianco di De Martino e Ricciardi. Corticchia sarà confermato in posizione di trequartista alle spalle di Nolé e Mastropietro. Risponderà la Sicula Leonzio con Narciso in porta e una difesa a tre composta da Camilleri, Gianola e Aquilanti. A centrocampo al fianco di Esposito si muoveranno Davì e D'Angelo, mentre De Rossi coprirà la fascia destra e Squillace la fascia sinistra. Sul fronte offensivo, Marano si muoverà come trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo, Arcidiacono.

LA CHIAVE TATTICA

Per quanto riguarda la scelta dei moduli tattici, il Fondi resterà fedele al 4-3-1-2 visto nelle ultime uscite sotto la guida di Mattei, che hanno riportato i laziali ad essere molto vicini alla salvezza, con una striscia di risultati utili che ha invertitol il trend estremamente negativo in questo campionato. 3-5-1-1 per la Sicula Leonzio di Rigoli che con la sua politica dei piccoli passi sta andando molto bene per essere una neopromossa. Avendo passato buona parte della loro storia fra i dilettanti, tra le due squadre non ci sono precedenti in campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote dei bookmaker favorevoli con moderazione ai padroni di casa, con l'affermazione interna quotata 2.20 da Betclic, mentre Bet365 alza fino a 3.20 la quota per il successo siciliano in trasferta e Bwin moltiplica per 3.00 l'investimento sull'eventualità del pareggio. Bet365 offre a 2.29 la quota per l'over 2.5 e a 1.60 la quota per l'under 2.5.

