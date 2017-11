Gabriele Sandri/ Dieci anni fa la morte del tifoso della Lazio, il padre: non perdono

Gabriele Sandri dieci anni fa la morte del tifoso Lazio, il padre: non perdono. Esattamente l’undici novembre del 2007, moriva il 26enne tifoso biancoceleste dopo un colpo di pistola

11 novembre 2017 Davide Giancristofaro

Lo striscione in onore di Gabriele Sandri - Twitter ufficiale Lazio

Era l’undici novembre del 2007 quando si spezzò per sempre la vita di Gabriele Sandri. Il 26enne tifoso della Lazio si trovata presso l’autogrill di Arezzo e stava andando a Milano per vedere la partita della sua Lazio, ma un colpo sparato dall’altro lato dell’autostrada da parte di un agente della pol strada, Luigi Spaccarotella, protagonista di un gesto sciagurato, costò appunto la vita al povero ragazzo. Ricorre quindi oggi il decennale di quei tragici eventi, (il campionato si fermò interamente, cosa mai accaduta prima) e per l’occasione, il padre Giorgio Sandri, è stato intervistato dai microfoni del Corriere della Sera: «Il dolore è sempre uguale nella mia mente, certo si va avanti, sono passati 10 anni e si cerca di vivere. Per fortuna l’aiuto della gente, di tanti ragazzi di tutte le tifoserie, ha un po’ diluito il dolore in un dolce ricordo. Però mio figlio mi manca, mi manca tanto e immagino che potevo essere nonno anziché di due nipoti magari di quattro, perché oggi Gabriele avrebbe avuto 36 anni».

LA FAMIGLIA ATTENDE ANCORA LE SCUSE

Sandri senior non vuole sentire parlare di “morte di un tifoso”: «L’associazione Gabriele tifoso non va fatta – prosegue il padre del ragazzo scomparso - lui era in viaggio per Milano come qualsiasi cittadino. La passione che aveva per la Lazio, nonostante la stanchezza per la serata precedente al Piper, gli aveva dato la forza quella mattina di partire con gli amici. Purtroppo il destino di Gabriele si è incrociato con quello di Spaccarotella». Spaccarottela, in carcere dal 2012, era stato condannato a 9 anni e 8 mesi di reclusione, ma pochi giorni fa ha ottenuto la semilibertà. Una decisione incomprensibile per il signor Sandri: «Nei termini tecnici non posso entrare e non posso neanche capirli. Capisco solo che la vita di un ragazzo vale cinque anni di carcere». La famiglia aspetta ancora le scuse dell’agente, ma ormai il signor Giorgio non se la sente più di perdonare quanto accaduto: «Il perdono lo potevo dare forse prima – chiosa - dopo 10 anni evidentemente non c’è stato nessun pentimento, non c’è stato nessun passo avanti da parte di lui, voglio chiamarlo così. E quindi perdonare una persona che non è pentita che senso ha?».

© Riproduzione Riservata.